Santiago de Compostela

O Concello reforza o cemiterio de Boisaca ante a festividade de Todos os Santos

Realizáronse tarefas de limpeza, pintado e xardinaría, e ampliarase o horario de apertura e o servizo de transporte urbano

Redacción
31/10/2025 22:19
cemiterio municipal de boisaca
O cemiterio municipal de Boisaca contará con melloras e reforzo de servizos para acoller o incremento de visitas durante Todos os Santos
Concello de Santiago

O Concello de Santiago vén de realizar unha serie de melloras no cemiterio municipal de Boisaca en previsión do incremento do número de visitantes coincidindo coas festividades de Todos os Santos e Defuntos, os vindeiros 1 e 2 de novembro.

Entre outras accións, leváronse a cabo melloras na capela, con tarefas de pintado tanto da fachada coma do interior e os aseos, así coma arranxos no tellado. Tamén se realizaron labores de limpeza das beirarrúas con máquina hidrolimpadora, coas que se eliminaron herbas no muro perimetral. Igualmente, colocáronse plantas e flores nos xardíns da rúa central.

Nos últimos meses, efectuáronse así mesmo outras tarefas para o mantemento do bo estado do cemiterio municipal. Entre elas, poda de árbores, subministro de grava branca, ou repaso dos pasos entre sepulturas, muros e beirarrúas. Ademais, construíronse sete novas sepulturas para a súa futura concesión. Para todo isto reforzouse o equipo de traballo do cemiterio.

Ampliación do horario e reforzo no transporte

Entre o venres 31 de outubro e o domingo 9 de novembro, o cemiterio de Boisaca permanecerá aberto de 9.00 a 19.00 horas, excepto este sábado, 1 de novembro, que ampliará o horario ata as 20.00 horas.

Ademais, debido ao incremento de visitantes este primeiro de novembro, reforzarase a liña 1 de transporte urbano, que contará cunha frecuencia de paso de 16 minutos entre as 9.00 e as 20.00 horas.

