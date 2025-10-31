Mi cuenta

Santiago de Compostela

La Xunta urge al Concello de Santiago a resolver la situación del parque de bomberos

El conselleiro de Presidencia reclama un acuerdo “cuanto antes” ante la falta de personal y recuerda que la gestión del servicio corresponde al Ayuntamiento

Agencias
31/10/2025 16:26
Foto de archivo de uno de los camiones del servicio de bomberos de Santiago de Compostela
Eladio Lois

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha instado a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a "intentar solucionar lo antes posible" la situación en el servicio de extinción de incendios, con denuncias de falta de personal y decisión del personal de no reforzarlo a través de horas extra.

"El servicio de extinción de incendios corresponde a los ayuntamientos cuando superan los 20.000 habitantes y menos de 20.000 a las diputaciones", ha aseverado a preguntas de los periodistas en un acto en el Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña.

"Otra cosa es que la Xunta no mire para otro lado y se implique", ha sentenciado en alusiones a los consorcios provinciales. No obstante, ha insistido en que en el caso de Santiago hay que "llegar cuanto antes" a un acuerdo.

"La situación es preocupante, llevamos años esperando por la comarcalización del parque de bomberos de Santiago", ha recalcado para asegurar que la Xunta y la Diputación se comprometieron con la dotación y el mantenimiento pero que no hubo avances durante la etapa de gobierno local socialista. Ahora, ha emplazado a la nueva regidora a buscar una solución "cuanto antes por el bien de todos".

