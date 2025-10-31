Kerry Kennedy visitará por primera vez Santiago
A presidenta da Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, invitada por Afundación e a UIE, impulsará programas educativos sobre dereitos humanos
A presidenta da Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, Kerry Kennedy, realizará a súa primeira visita institucional a Galicia os días 3 e 4 de novembro, convidada por Afundación e a Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE). A activista e defensora internacional dos dereitos civís será investida profesora honoris causa pola Facultade de Administración de Empresas e Dereito da UIE durante unha cerimonia solemne que se celebrará o luns 3 de novembro, ás 18.00 horas, no Auditorio ABANCA de Santiago de Compostela.
A viaxe de Kennedy enmárcase no acordo de colaboración entre a súa fundación, Afundación e a UIE, que ten como obxectivo impulsar programas de concienciación sobre dereitos humanos, tolerancia e valores democráticos, especialmente entre nenos e mozos.
O programa comezará o luns 3 de novembro, ás 9.45 horas, coa asinatura no libro de honra da UIE (Rúa Nova, 33), e continuará cunha rolda de prensa ás 10.00 horas, na que participarán a propia Kennedy; a presidenta da Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España, María Díaz de la Cebosa; e o reitor da UIE e presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet.
Pola tarde, ás 16.30 horas, Kennedy manterá un encontro con estudantes da UIE no Centro Obra Social ABANCA (Praza de Cervantes, 18), antes do acto académico principal no Auditorio ABANCA.
Cerimonia honoris causa
Durante a cerimonia, Kerry Kennedy pronunciará unha conferencia maxistral e recibirá o diploma e a medalla académica da UIE. A laudatio correrá a cargo de Miguel Ángel Escotet baixo o título “Kerry Kennedy: A forza da palabra, a compaixón e a lei”.
María Díaz de la Cebosa destacou que “a visita de Kerry Kennedy a Galicia é un paso decisivo para consolidar a colaboración entre a nosa fundación e as institucións educativas que comparten o noso compromiso cos dereitos humanos e a xustiza global”. Pola súa banda, Escotet sinalou que “Afundación e a UIE séntense moi honradas de distinguir a Kerry Kennedy e de abrir un camiño de cooperación educativa centrado na formación en valores”.
Encontro cos estudantes do IES Rosalía de Castro
O programa continuará o martes 4 de novembro, cando Kennedy visitará o IES Rosalía de Castro, en Santiago, para participar nun encontro con alumnado e profesorado ás 11.00 horas. Xa pola tarde, desprazarase a A Coruña, onde visitará a sede de Afundación e a exposición Compromiso coa arte, antes de reunirse cunha delegación de Special Olympics Galicia.