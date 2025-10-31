Mi cuenta

Santiago de Compostela

A catedrática da USC Elena Vázquez Cendón, nova académica da Real Academia de Ciencias de España

A profesora de Matemática Aplicada ocupará a medalla número 29 da institución, en recoñecemento á súa traxectoria investigadora e docente

Redacción
31/10/2025 17:44
Elena Vázquez Cendón
A USC incorpora unha nova representante na Real Academia de Ciencias de España co nomeamento de Elena Vázquez Cendón
Santi Alvite

A catedrática de Matemática Aplicada Elena Vázquez Cendón acaba de ser elixida académica de número na Sección de Matemáticas da Real Academia de Ciencias de España. Pasará a ocupar a medalla número 29, que pertenceu ao profesor Amable Liñán, con quen compartiu dedicación ao programa Estalmat. Non en van, Liñán dirixiu esa iniciativa de estímulo de talento matemático desde a Academia durante varios anos e Vázquez Cendón presídea actualmente en Galicia.

Para a profesora da USC, ex decana da Facultade de Matemáticas da USC, este é “un recoñecemento ao traballo realizado, que sempre ten unha dimensión colectiva en ciencias”. “Esta dimensión -explica- nace no grupo de investigación Enxeñaría Matemática da USC, en conexión con valiosas persoas das que sempre aprendín e que conforman a familia de coautoras e coautores coa que temos achegado solucións analíticas e numéricas a problemas non lineais en mecánica de fluídos.”

A nova académica ten tamén palabras de agradecemento para os tres académicos que propuxeron a súa candidatura, Ildefonso Díaz, Jesús M. Sanz Serna e Luis Vega, a quen profesa “unha profunda admiración e o que engade ao nomeamento unha maior responsabilidade”, engadiu.

Elena Vázquez Cendón pasa a ser a cuarta docente da USC en ingresar na Real Academia de Ciencias de España, logo de Alfredo Bermúdez de Castro como correspondente en 2008, Wenceslao González Manteiga como correspondente en 2023 e José Luis Mascareñas Cid como numerario elixido en marzo deste ano.

