Una voluntaria denuncia la "ejecución unitaleral" del perro Gosu en el Refuxio de Bando

Gosu en un cartel de protesta contra su sacrificio Europa Press

Una de las voluntarias del Refuxio de Bando (Santiago), Miriam Prieto, ha denunciado la decisión tomada por el centro de sacrificar a uno de sus perros, Gosu, después de que el animal atacase a un trabajador. "La dirección lo ejecutó unilateralmente", ha expuesto.

Esta miembro de la asociación de voluntariado activo de Bando, que lleva 11 años vinculada al centro, ha intervenido en el pleno municipal de Santiago de este jueves para criticar una "gestión deficiente" en Bando. La decisión está siendo cuestionada por colectivos animalistas, como Abeiro.

Prieto ha referido a Gosu como "un perro con miedo" y que "reaccionó por estrés ante una mala gestión desde que entró al refugio". Así, ha reprochado a la dirección del refugio que rechazasen la cooperación ofrecida: "Había personas y asociaciones dispuestas a rehabilitarlo, medios técnicos preparados y acuerdo mayoritario de ayuntamientos y Xunta para su cesión. Con todo, la dirección ejecutó unilarialmente el sacrificio".

"El caso de Gosu no es aislado; es consecuencia de un sistema mal gestionado", ha expuesto. La voluntaria ha enumerado, entre los problemas de gestión, una "ausencia" de protocolos individualizados y situaciones como la de "perros encerrados meses o años sin contacto humano" o "gatos en gateras sin luz natural".

También ha recogido que la dirección comunicó el martes la decisión de suspender hasta nuevo aviso de desarrolló de actividades de voluntariado en el centro. "Nos quieren silenciar por expresar una visión crítica", ha acusado Prieto.

En este contexto, la voluntaria ha solicitado al Ayuntamiento de Santiago la paralización de todas las eutanasias hasta la realización de valoraciones etológicas externas, la apertura de una investigación independiente sobre el funcionamiento del refugio y el cesa "inmediato" de la dirección.