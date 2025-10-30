Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Silvia G. Armesto invita al público a descubrir los ‘Silencios vividos’ en El Corte Inglés de Santiago

La artista ofrecerá dos visitas guiadas a su exposición, que puede verse hasta el 8 de noviembre en la Sala de Ámbito Cultural

Eladio Lois
30/10/2025 15:45
La artista Silvia G. Armesto, junto a algunas de las obras que integran su exposición ‘Silencios vividos’, abierta hasta el 8 de noviembre
El Corte Inglés Santiago

La artista Silvia G. Armesto protagoniza estos días una de las citas destacadas de la programación cultural compostelana con la exposición ‘Silencios vividos’, que puede visitarse en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela hasta el 8 de noviembre. La muestra abre de lunes a sábado, de 10.00 a 22.00 horas, y contará con dos visitas guiadas a cargo de la propia autora: este viernes 31 y el martes 4, de 19.00 a 21.00 horas.

Sala Capitol de Santiago, durante un concierto

A Sala Capitol acollerá o 27 de novembro a gala dos I Premios da Industria Musical de Galicia

Una exploración del silencio y la presencia humana

‘Silencios vividos’ propone una reflexión plástica sobre el silencio como espacio simbólico. A través de su obra, Armesto explora la relación entre el sujeto y el entorno, construyendo una dialéctica visual en la que la presencia humana y el paisaje dialogan en equilibrio.

La colección reúne pinturas de mediano y gran formato, realizadas en óleo, acuarela, pastel y tinta, que muestran una narrativa centrada en la luz, el cuerpo y la naturaleza. En ellas, la artista convierte el paisaje en una metáfora de la memoria y la identidad, con especial protagonismo de Os Ancares (Cervantes, Lugo), territorio vinculado a sus raíces familiares y convertido en símbolo de pertenencia.

