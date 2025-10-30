Santiago lidera un proyecto pionero para mejorar el diagnóstico genético de las enfermedades renales

El equipo completo de NefroCHUS, liderado por Noa Carrera Cedida

La investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), Noa Carrera Cachaza, ha obtenido la Ayuda a la Investigación en Nefrología 2025 otorgada por la Sociedad Española de Nefrología (SEN) en la categoría de investigación básica. El reconocimiento, dotado con 24.000 euros, permitirá reforzar el trabajo del grupo de Genética y Biología del Desarrollo de las Enfermedades Renales (NefroCHUS) y avanzar en la aplicación clínica de la investigación desarrollada en Santiago.

El proyecto, titulado “Medicina de Precisión en Enfermedades Renales Hereditarias: Diagnóstico, Biomarcadores y Nuevas Terapias”, se centra en mejorar el diagnóstico genético, desarrollar biomarcadores no invasivos y explorar terapias innovadoras para unas patologías responsables de hasta un 15 % de los casos de enfermedad renal crónica (ERC). “El objetivo es avanzar en un diagnóstico precoz e implementar tratamientos personalizados que puedan transformar la atención clínica y mejorar la calidad de vida de los pacientes”, explica la doctora Noa Carrera.

Un equipo multidisciplinar en el corazón del CHUS

El proyecto reconocido por la SEN es fruto de un equipo multidisciplinar que combina experiencia en genética, bioinformática, proteómica, investigación clínica y práctica nefrológica. Entre sus integrantes figuran María Pardo Pérez, Pablo Pedrosa Lado, Jorge Amigo, Maxim Demetrios Samuel, Jesús Calviño Varela —jefe de Nefrología del Hospital Universitario de Lugo y presidente de la Sociedad Gallega de Nefrología—, además de investigadores predoctorales y posdoctorales como Raquel Martínez Pulleiro, Eloísa Sánchez Cazorla, Pedro Fortes González, Marta Vecino y Borja Temes Álvarez.

El reconocimiento de la Sociedad Española de Nefrología supone un impulso para nuestro equipo, que lleva más de una década investigando las enfermedades renales hereditarias desde Santiago” Noa Carrera

La ayuda se desarrollará durante los próximos dos años y permitirá incorporar nuevo personal investigador. Los resultados serán difundidos tanto a la comunidad científica como a las asociaciones de pacientes, reforzando el compromiso del IDIS y del equipo NefroCHUS con la investigación traslacional y la transferencia de conocimiento al sistema sanitario gallego.