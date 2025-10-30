La Xunta confirma los festivos locales de Santiago de Compostela para 2026

Alameda de Santiago durante las fiestas de la Ascensión | Eladio González Lois

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha hecho pública este jueves la resolución de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración que establece las fiestas laborales locales de todos los municipios gallegos para 2026. En el caso de Santiago de Compostela, los dos festivos municipales serán el 17 de febrero, coincidiendo con el martes de Entroido, y el 14 de mayo, fecha en la que se celebrará la tradicional Festa da Ascensión.

Estas dos jornadas serán inhábiles a efectos laborales, retribuidas y no recuperables, tal y como recoge la normativa estatal (Real Decreto 2001/1983) que fija 14 festivos anuales, de los cuales 12 son de ámbito nacional y dos los elige cada Concello.

As Cancelas celebra la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros y sorteos de menús de McDonald’s Más información

Calendario general de 2026

Además de las fechas locales, el calendario laboral del próximo año incluye nueve festivos de carácter obligatorio y no sustituibles, salvo que coincidan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre, y 25 de diciembre.

En 2026, dos de estas fechas —el 1 de noviembre y el 6 de diciembre— caerán en domingo, por lo que serán sustituidas por el 19 de marzo (San José) y el 24 de junio (San Juan).

A ellos se suman tres festivos nacionales opcionales que las comunidades autónomas pueden modificar: el 6 de enero (Reyes), el Jueves Santo (2 de abril) y una tercera fecha elegida entre el 19 de marzo y el 25 de julio (Día Nacional de Galicia), que la Xunta mantiene tradicionalmente como jornada festiva en toda la comunidad.