Expertos en Santiago alertan: “la IA ya ocupa el territorio que nos hizo únicos como especie”

La XXIII edición de Galiciatic 2025, celebrada este jueves en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, ha puesto el foco en la necesidad de potenciar el pensamiento crítico y la creatividad como herramientas esenciales frente al rápido desarrollo de la inteligencia artificial.

Durante la conferencia inaugural, titulada La condición humana en la sociedad tecnológica, Pilar Llácer, vicepresidenta de Cultura y Personas en Both People & Comms, advirtió de que “la velocidad de los cambios producidos por la tecnología, junto con la irrupción de la inteligencia artificial, provoca que los seres humanos tengamos que repensar nuestro papel en el mundo”. En su intervención, alertó de que la IA “ya está empezando a ocupar ese territorio que nos hizo únicos como especie” y defendió la necesidad de reforzar la curiosidad, la empatía y la capacidad crítica para mantener el control sobre la tecnología.

Innovación y liderazgo como motores del cambio

El foro, organizado por la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia (INEO) en colaboración con la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), fue inaugurado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, quien destacó el compromiso de la Xunta con un modelo de desarrollo basado en la innovación, la digitalización y el talento.

En la primera mesa redonda, dedicada a las tendencias e impactos para el sector TIC en Galicia, la presidenta de INEO y CEO de Ayco Internet, Lourdes Guerra, subrayó que la inteligencia artificial puede empoderar a las personas “solo si sabemos usarla con criterio”.

“Necesitamos educación, pensamiento crítico y objetivos claros para que esté al servicio del bienestar común”, afirmó.

Por su parte, el CEO de IMATIA, Fernando Vázquez, alertó de la creciente dependencia tecnológica y llamó a “actuar para frenar posibles abusos”, mientras que el director de EDISA, Carlos Suárez, insistió en que “la tecnología avanza más rápido que las compañías” y reclamó liderazgos capaces de adaptar las organizaciones al cambio constante.

El talento digital, clave del futuro gallego

Galiciatic 2025 mantiene su apuesta por la formación y el talento joven, con la participación de unos 200 estudiantes de Formación Profesional, universidades y escuelas de negocio de toda Galicia. Durante la jornada, los asistentes tienen la oportunidad de contactar con empresas del sector y conocer las últimas novedades en inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y computación eficiente.

El programa del foro incluye además debates sobre conectividad digital en el medio rural, sostenibilidad tecnológica y desarrollo de software.