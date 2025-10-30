As Cancelas celebra la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros y sorteos de menús de McDonald’s

Interior del centro comercial As Cancelas Cedida

El centro comercial As Cancelas se convertirá la próxima semana en el epicentro del séptimo arte en Santiago de Compostela con motivo de la Fiesta del Cine, que se celebrará del 3 al 6 de noviembre. Durante esos días, las entradas costarán solo 3,50 euros en las salas de Cinesa As Cancelas, sin necesidad de acreditación previa.

Entre los títulos más esperados que podrán verse destacan ‘La cena’, protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan; ‘Tron Ares’, con Jared Leto; ‘Una batalla tras otra’, con Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro; ‘Expediente Warren. El último rito’, para los amantes del terror; y ‘La Deuda’, en la que Daniel Guzmán encarna a un hombre decidido a impedir el desahucio de una anciana.

También estarán disponibles producciones como ‘El Cautivo’, ‘Caza de brujas’ o ‘La vida de Chuck’.

Las entradas podrán adquirirse tanto en la web de Cinesa como en taquilla, sin límite por persona y válidas para cualquiera de los cuatro días de la promoción.

Sorteos y premios para las compras en el centro

Además de disfrutar de las películas a precio reducido, quienes realicen compras por importe mínimo de 20 euros en cualquier establecimiento del centro podrán participar en un sorteo de entradas de cine y menús de McDonald’s. Para ello, entre el 3 y el 5 de noviembre, de 16.30 a 20.30 horas, deberán presentar su ticket de compra en el Punto de Atención al Cliente de la primera planta, escanear un código QR y completar un breve formulario.

Los seguidores de As Cancelas en Instagram y Facebook también podrán participar en un sorteo online de un año de cine gratis, siguiendo la cuenta del centro comercial, dando “me gusta” a la publicación y mencionando a un amigo.