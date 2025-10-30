A USC, unha das universidades con máis publicacións científicas asinadas por mulleres
O Ránking Leiden destaca a Universidade de Santiago de Compostela pola diversidade de xénero das súas autorías
O Ránking Leinden pon en valor á USC nos indicadores de "Xénero", "Colaboracións", "Acceso Aberto" e "Impacto". Esta clasificación recolle resultados de investigación, en concreto publicacións de artigos, a partir de datos recollidos en 2024 e que fan referencia ao período 2020 a 2023.
En canto á categoría "Xénero", a USC está posicionada como a 366 no mundo e 11 a nivel estatal; en "Colaboracións" e "Acceso aberto" ocupa o lugar 546 no eido internacional e 13 en España; finalmente, en canto a "Impacto" a Universidade de Santiago está no posto 565 do mundo e, novamente, 13 no estado.
Deste xeito, esta clasificación elaborada polo Centre for Science and Technology Studies (CWTS) da Universidade de Leiden, nos Países Baixos, destaca o volume de publicacións científicas da USC asinadas por mulleres, as sinerxías con autorías doutras institucións á hora de publicar artigos, o volume de traballos difundidos en acceso aberto, así como o influxo das publicacións.
Por áreas de coñecemento, a USC destaca en Ciencias da vida e da terra, onde ocupa o banzo 313 do mundo e 10 de España; en Ciencias Sociais e Humanidades, no posto 427 a nivel internacional e 21 do Estado; en Ciencias biomédicas e da saúde, posto 539 no contexto mundial e 12 de España; Ciencias e enxeñaría, 662 do mundo e 13 de España; e Matemáticas e informática, 695 do mundo e 21 do Estado.