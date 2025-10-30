Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Sala Capitol acollerá o 27 de novembro a gala dos I Premios da Industria Musical de Galicia

As persoas espectadoras poderán votar ata o 10 de novembro o Premio á Excelencia na Experiencia do Público, que recoñecerá os eventos ou espazos que ofreceron vivencias inesquecibles

Eladio Lois
Eladio Lois
30/10/2025 15:18
Sala Capitol de Santiago, durante un concierto
Sala Capitol de Santiago, durante un concierto
Sala Capitol

Os I Premios da Industria Musical de Galicia, impulsados pola Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM), abren este xoves o proceso de votación popular para escoller o Premio á Excelencia na Experiencia do Público, unha categoría na que será a propia audiencia quen actúe como xurado. 

A iniciativa busca destacar aqueles proxectos, espazos ou eventos que poñen ás persoas espectadoras no centro, ofrecendo experiencias memorables.

As votacións permanecerán abertas ata o 10 de novembro ás 23.59 horas, a través dun formulario online. Cada persoa poderá emitir un único voto e propoñer unha candidatura.

Interior del centro comercial As Cancelas

As Cancelas celebra la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros y sorteos de menús de McDonald’s

Más información

Un recoñecemento ao talento galego

Ademais deste galardón popular, os Premios da Industria Musical de Galicia recoñecerán o traballo de profesionais e proxectos en 17 categorías diferentes. Un xurado profesional formado por especialistas en xornalismo musical, produción, comunicación e sustentabilidade seleccionou 42 finalistas entre máis de 100 propostas presentadas.

Entre as categorías destacan: Mellor deseño de iluminación, Mellor evento cultural/musical, Mellor proxecto de sustentabilidade, Mellor identidade visual, ou Mellor proxecto de comunicación. Tamén haberá recoñecementos á artista do ano e á persoa do ano, elixidos pola Xunta Directiva de AGEM.

A gala celebrarase na Sala Capitol

A entrega de premios terá lugar o xoves 27 de novembro na Sala Capitol de Santiago de Compostela, nun encontro sectorial que servirá para celebrar e visibilizar o talento da industria musical galega.

Segundo explicou a presidenta de AGEM, Patricia Hermida, “a música galega vive un momento de madurez e diversidade extraordinarias. Estes premios nacen para celebralo, agradecer o talento e recoñecer o valor das persoas e proxectos que converten a nosa industria nun verdadeiro motor cultural e humano para Galicia”.

Te puede interesar

Antiguo edificio del Peleteiro

Luz verde provisional a la modificación urbanística de la parcela del antiguo colegio Peleteiro
Agencias
Gosu en un cartel de protesta contra su sacrificio

Una voluntaria denuncia la "ejecución unitaleral" del perro Gosu en el Refuxio de Bando
Agencias
imagen archivo mujer usc en laboratorio

A USC, unha das universidades con máis publicacións científicas asinadas por mulleres
Adriana Quesada
Levantamento fotogramétrico levado a cabo mediante RPAS

A arte rupestre de Campo Lameiro cobra nova vida grazas á tecnoloxía 3D
Redacción