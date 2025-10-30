Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A arte rupestre de Campo Lameiro cobra nova vida grazas á tecnoloxía 3D

Un equipo da USC e do CISPAC recrea en tres dimensións os petróglifos do Parque Arqueolóxico para garantir a súa conservación e difusión

Redacción
30/10/2025 17:03
Levantamento fotogramétrico levado a cabo mediante RPAS
Levantamento fotogramétrico levado a cabo mediante RPAS
USC

Un equipo de investigación da USC e do CISPAC documentou os petróglifos do Parque Arqueolóxico da arte rupestre de Campo Lameiro empregando técnicas de fotogrametría terrestre e aérea (con dron) para xerar modelos tridimensionais de alta resolución, co obxectivo de garantir a conservación, o estudo e a difusión deste patrimonio.

Os resultados desta investigación presentáronse recentemente no Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC), xa que o proxecto "RUPESTR3D: Modelado 3D e análises de imaxe dixital para o rexistro e documentación da arte rupestre do Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro (Pontevedra)", liderado por Alia Vázquez Martínez e Alexis Maldonado Ruiz, foi quen se fixo en 2024 cunha das tres axudas do Programa Xan de Forcados que convoca anualmente o centro con sede no Edificio Fontán.

O equipo investigador documentou en 3D, analizou e xeolocalizou os petróglifos do Parque, e tamén elaborou un visor web interactivo que permite tanto a especialistas como ao público xeral acceder a representacións tridimensionais dos paneis cos seus motivos gravados. 

O uso das técnicas dixitais evidencian o impacto positivo das tecnoloxías na documentación e conservación da arte rupestre “xa que permiten rexistrar con precisión motivos deteriorados ou ocultos pola vexetación, contribuíndo así a unha mellor comprensión e preservación das estacións rupestres ao aire libre”, explican o autor e autora da investigación. Ademais, engaden, “favorece o coñecemento e a protección deste patrimonio cultural”.

Te puede interesar

Antiguo edificio del Peleteiro

Luz verde provisional a la modificación urbanística de la parcela del antiguo colegio Peleteiro
Agencias
Gosu en un cartel de protesta contra su sacrificio

Una voluntaria denuncia la "ejecución unitaleral" del perro Gosu en el Refuxio de Bando
Agencias
imagen archivo mujer usc en laboratorio

A USC, unha das universidades con máis publicacións científicas asinadas por mulleres
Adriana Quesada
Personal del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) en la manifestación de este jueves en Santiago de Compostela

Bomberos forestales reclaman en Santiago un servicio “público, digno y con garantías laborales”
Agencias