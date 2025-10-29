Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Xadrez, Mario Kart, Just Dance, Pinturillo e Wii Sports encherán de enerxía a ETSE

O alumnado da Escola Técnica Superior de Enxeñaría quenta motores para as Xornadas Deportivas e Dinamizadoras que terán lugar entre o 3 e o 6 de novembro

Adriana Quesada
Adriana Quesada
29/10/2025 22:33
imagen archivo tablero de ajedrez
O alumnado da ETSE poderá competir e divertirse en torneos de videoxogos e xogos de mesa nunha nova edición das Xornadas que fomentan o espírito universitario
Daniel Stiel

O estudantado da Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) organiza, un ano máis, as Xornadas Deportivas e Dinamizadoras 2025 que terán lugar entre os días 3 e 6 de novembro en distintas sedes da escola. 

Nesta ocasión consisten nunha serie de torneos que van dende as disciplinas máis clásicas ata algunhas un pouco máis modernas. O luns 3 de novembro terá lugar o torneo de Wii Sports e Mario Kart de 12.30 a 14.00 horas na Aula de Porxectos. Ese mesmo día, de 18.00 a 20.00 horas terá lugar o torneo de xadrez

O martes día 4 terá lugar a segunda xornada do torneo de xadrez, que será no mesmo horario que o día anterior. O mércores pasará a celebrarse a competición de Pinturillo de 12.30 a 14.00 e as xornadas rematan ao día seguinte ao ritmo do Just Dance de 12.00 a 14.00 horas. 

Cartaz das Xornadas Deportivas e Dinamizadoras 2025
Cartaz das Xornadas Deportivas e Dinamizadoras 2025
USC

Para aqueles que estén interesados en participar nas xornadas, estas só precisan de inscripción previa e son gratuitas para calquera membro da comunidade universitaria da USC. 

Te puede interesar

facomfest

O Facom Fest amplía horizontes e abre a súa cuarta edición a creadoras e creadores "internacionais"
Redacción
Foto de archivo de dibujos en una pared

A Semana do Debuxo en Compostela achega a ilustración á rapazada nos centros socioculturais
Adriana Quesada
El ideal gallego

Descuentos y más días para comprar: así es el nuevo “Long Weekend” del Outlet Área Central
Eladio González Lois
Imaxe de arquivo dunha feira de videoxogos

O Palacio de Congresos acollerá o maior evento de videoxogos galegos da historia
Eladio González Lois