Santiago de Compostela

Un herido en un accidente múltiple en la AP-9 provoca retenciones a la altura de Santiago

El siniestro, en el kilómetro 72 a la altura de O Castiñeiriño, implicó a tres vehículos y generó importantes colas en dirección A Coruña

Agencias
29/10/2025 12:15
Fotografía de archivo de un tramo de la AP-9
Redacción

Un hombre ha resultado herido en un accidente con varios vehículos implicados registrado en la AP-9 a su paso por Santiago de Compostela, un suceso que ha provocado retenciones en la circulación durante la mañana de este miércoles.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, durante la rueda de prensa

Sanmartín garantiza “una dotación suficiente” de bomberos en Santiago y anuncia una mesa de negociación con la plantilla

Según ha informado el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el siniestro se produjo poco después de las 10.00 horas, cuando varios conductores alertaron de que un coche circulaba dando “banzados” e invadiendo otros carriles a la altura del kilómetro 72, en la zona de O Castiñeiriño.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Local de Santiago y Guardia Civil de Tráfico, tras confirmarse la implicación de tres vehículos en el accidente. El conductor herido fue atendido en el punto del siniestro y posteriormente trasladado a un centro hospitalario.

El incidente obligó a regular el tráfico durante varios minutos, provocando importantes retenciones en sentido A Coruña hasta que los servicios de emergencia retiraron los vehículos siniestrados y restablecieron la circulación con normalidad.

