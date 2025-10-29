O Pino cede una parcela a la Xunta para construir vivienda protegida en Arca

Pleno del Concello de O Pino Concello de O Pino

El pleno del Concello de O Pino aprobó este miércoles ceder a la Xunta de Galicia una parcela municipal de 375 metros cuadrados para la construcción de viviendas de protección pública en Arca. La iniciativa permitirá al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) promover un conjunto de alrededor de 15 viviendas, según los cálculos de la propia administración autonómica.

El terreno, situado frente al antiguo centro de salud, en la avenida de Lugo, se une a otra parcela contigua de 240 metros cuadrados que ya pertenece al IGVS. En conjunto, la edificabilidad alcanzará 1.306 metros cuadrados, distribuidos en bajo, dos plantas y bajo cubierta.

El alcalde de O Pino, Manuel Taboada, destacó durante la sesión plenaria que esta cesión “favorecerá que muchos jóvenes puedan acceder a su primera vivienda” y reafirmó el compromiso del gobierno local con el impulso de la vivienda pública en el municipio.

Aprobación unánime y nuevas inversiones

El acuerdo fue aprobado por unanimidad de toda la corporación. En la misma sesión, el pleno también dio luz verde al POS+ adicional 4/2025 de la Diputación da Coruña, que asigna al Concello un total de 250.599 euros.

De esta cantidad, 31.000 euros se destinarán a gasto corriente y 227.000 euros a inversiones financieramente sostenibles, previstas para ejecutarse durante el próximo año.

Asimismo, el pleno extraordinario acordó modificar el convenio de ciberseguridad que el Concello mantiene con la Diputación.