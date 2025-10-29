Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Facom Fest amplía horizontes e abre a súa cuarta edición a creadoras e creadores "internacionais"

O festival organizado polo estudantado de Comunicación Audiovisual da USC celebrarase do 24 ao 27 de novembro

Redacción
29/10/2025 21:20
facomfest
A Facultade de Ciencias da Comunicación acollerá unha nova edición do Facom Fest, que servirá de punto de encontro entre o talento universitario e o ámbito profesional do audiovisual
USC

O estudantado de cuarto curso de Comunicación Audiovisual da USC lanzan a cuarta edición do Facom Fest, que terá lugar entre o 24 e o 27 de novembro con financiamento das axudas da Vicerreitoría de Estudantes e Cultura.

Será así como a Facultade de Ciencias da Comunicación da USC sexa punto de encontro para as persoas interesadas na creación audiovisual, mantendo a súa clásica sección competitiva, pero desta volta con dúas categorías: galega e internacional

O Facom Fest 2025 concederá dous premios principais: o Premio Galego valorado en 300 euros e acompañado dunha mentoría virtual personalizada de catro horas coa distribuidora La Machina, e o Internacional cunha dotación de 200 euros. Ademais, o xurado poderá outorgar ata cinco mencións especiais en cada categoría e o público decidirá tamén un dos premios.

En canto ao apartado musical, nesta ocasión o escenario encherase do talento de artistas como Noelia Perpetuo ou Blackstorm Band.

