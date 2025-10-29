La Cámara de Comercio de Santiago celebra su pleno en GalChimia para estrechar lazos con el tejido empresarial

Miembros del pleno de la Cámara de Comercio de Santiago, representantes institucionales y equipo directivo de GalChimia, durante la reunión celebrada en las instalaciones de la empresa en Touro Cedida

El pleno de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela celebró este martes una sesión en las instalaciones de GalChimia, en el municipio de Touro, dentro de la estrategia de la entidad para acercar sus órganos de gobierno al tejido empresarial de su territorio.

El encuentro contó con la presencia del director xeral de Xustiza, Xosé Tronchoni Albert, y del alcalde de Touro, Jesús Reboredo González, además de la presidenta de la Cámara, María Pais, la secretaria xeral, Rosa Mary Cardeso, y la directora ejecutiva y cofundadora de GalChimia, Carmen Pampín.

Tras una visita guiada por las instalaciones de la empresa química, referente en el ámbito de la investigación y el desarrollo farmacéutico, se celebró una sesión en la que se reivindicó el papel de la Cámara como nexo entre las empresas y las administraciones públicas, así como su contribución a la formación, digitalización e internacionalización del tejido empresarial.

Mediación empresarial y cooperación institucional

En su intervención, la presidenta María Pais subrayó el compromiso de la Cámara con el fortalecimiento del tejido empresarial de su demarcación, que abarca desde Santiago hasta comarcas como Barbanza, Arzúa y Touro, recordando que la entidad ha apoyado a más de 3.500 autónomos y empresas con más de un millón de euros procedentes de fondos europeos.

Pais destacó también el papel de la Cámara como institución de mediación, ofreciendo un marco de confianza y neutralidad para resolver conflictos sin acudir necesariamente a los tribunales. “Estamos convencidos de que la mediación no solo reduce los costes y tiempos de los conflictos, sino que fortalece las relaciones empresariales y contribuye a un clima de negocio más estable y cooperativo”, afirmó.

Por su parte, el director xeral de Xustiza, Xosé Tronchoni, puso el foco en la importancia de los medios alternativos de resolución de controversias, en el marco de la reciente Ley Orgánica 1/2025, que obliga a intentar resolver los conflictos civiles y mercantiles mediante mecanismos como la mediación antes de acudir a los tribunales. Tronchoni mostró su disposición a impulsar nuevas vías de colaboración con la entidad cameral.