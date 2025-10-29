El Concello de Santiago busca un “acuerdo justo” con bomberos y policía en plena crisis por la falta de personal

Vehículos de Bomberos de Santiago, en una fotografía de archivo Cedida

El Concello de Santiago ha propuesto a las organizaciones sindicales abrir una mesa de negociación para abordar la situación laboral de los bomberos y de la Policía Local, en un contexto de malestar por la falta de personal y los pagos pendientes de horas extra.

Miembros del gobierno municipal mantuvieron este miércoles un encuentro con representantes de CC.OO., UGT y CIG, a quienes trasladaron su intención de formalizar un espacio de diálogo para avanzar en acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales de ambos cuerpos.

Por su parte, bomberos y policías locales celebrarán una asamblea en la noche de este miércoles para analizar la situación y decidir los próximos pasos a seguir.

Reivindicaciones sindicales y pagos pendientes

Fuentes de las organizaciones sindicales han señalado que sus reivindicaciones coinciden en la necesidad de reforzar las plantillas y mejorar las condiciones laborales, con especial atención a un mayor complemento específico y a la regularización del pago de las horas extra.

Los trabajadores han venido realizando refuerzos de turnos ante la escasez de efectivos, y el Concello ya ha avanzado que abonará los complementos pendientes en noviembre.

Louzao apela a la responsabilidad del cuerpo de bomberos

La portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, aseguró en rueda de prensa que el ejecutivo compostelano acudió a la reunión “con ánimo de llegar a acuerdos justos”. Al mismo tiempo, apeló a la responsabilidad de los bomberos “para que sigan prestando trabajo de la manera que se hacía hasta ahora” mientras avanzan las negociaciones.

Louzao también respondió a las declaraciones del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien había instado al Concello que dirige Goretti Sanmartín (BNG) a “ponerse a trabajar” para resolver “el despropósito” que, según afirmó, supone que Santiago quede “totalmente desprovista” de bomberos.

“No es cierto lo que dicen Calvo y Rueda”

La portavoz municipal replicó que el asunto del parque comarcal de bomberos depende actualmente del Consorcio Provincial, integrado por la Diputación y la Xunta, y no del Concello.

“No entendemos a qué viene decir que está pendiente del Ayuntamiento; en este momento está pendiente de un trámite del consorcio. Por lo tanto, lo que decían los señores Calvo y Rueda es incierto”, afirmó Louzao, quien subrayó que el gobierno local “no participará en un juego de mentiras” y reclamó “respeto entre instituciones”.