El Área Empresarial do Tambre incorpora un dron y un sistema de videovigilancia para reforzar la seguridad y prevenir accidentes

El presidente de la Asociación Área Empresarial do Tambre recibe explicaciones sobre el funcionamiento del nuevo dron de seguridad Cedida

La Asociación Área Empresarial do Tambre ha puesto en marcha el proyecto “Área Empresarial Intelixente e Segura”, una iniciativa pionera destinada a mejorar la seguridad integral de las más de 400 empresas que conforman esta zona industrial de Santiago de Compostela.

La actuación, financiada a través de una línea de ayudas de la Consellería de Economía e Industria, contempla la instalación de videocámaras de alta prestación con software de análisis para la prevención de incendios, la creación de un sistema de videovigilancia con 28 cámaras, y la realización de acciones informativas y formativas en materia de seguridad laboral.

Dron con cámara térmica para prevenir accidentes

Entre las principales novedades figura la adquisición de un dron equipado con cámara térmica infrarroja y telémetro láser, destinado a la inspección técnica y a la reducción de accidentes laborales. Este dispositivo permitirá anticipar situaciones de riesgo, minimizar la exposición de trabajadores a caídas o entornos peligrosos y mejorar la planificación de las actividades mediante la recopilación de información visual precisa.

“El proyecto dotará a la zona empresarial de nuevas herramientas para mejorar la seguridad de forma integral, no solo en la protección de bienes y personas, sino también en la prevención de incendios y accidentes laborales”, señaló el presidente de la asociación, José Fernández Alborés, quien destacó además que la iniciativa supone “un salto de calidad en el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial”.

Cámaras inteligentes y formación en seguridad industrial

La propuesta incluye la instalación de cámaras de vídeo con análisis térmico y software de inteligencia artificial, capaces de detectar focos de calor y posibles incendios de manera temprana, reduciendo el tiempo de respuesta y eliminando falsas alarmas provocadas por reflejos solares o maquinaria.

El sistema funcionará de forma autónoma las 24 horas del día, con verificación por vídeo y grabación continua. “Ofrece ventajas como la detección precoz, la localización exacta del punto de alarma y la monitorización en tiempo real”, añadió Alborés.

Además, la Asociación llevará a cabo tres acciones formativas en formato teórico-práctico dirigidas a las empresas del área, centradas en prevención de incendios en entornos industriales, ciberseguridad y seguridad en trabajos en altura.