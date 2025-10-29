El Área Empresarial do Tambre incorpora un dron y un sistema de videovigilancia para reforzar la seguridad y prevenir accidentes
El proyecto, impulsado con apoyo de la Xunta, incluye cámaras inteligentes para detectar incendios y acciones formativas en prevención de riesgos laborales
La Asociación Área Empresarial do Tambre ha puesto en marcha el proyecto “Área Empresarial Intelixente e Segura”, una iniciativa pionera destinada a mejorar la seguridad integral de las más de 400 empresas que conforman esta zona industrial de Santiago de Compostela.
La actuación, financiada a través de una línea de ayudas de la Consellería de Economía e Industria, contempla la instalación de videocámaras de alta prestación con software de análisis para la prevención de incendios, la creación de un sistema de videovigilancia con 28 cámaras, y la realización de acciones informativas y formativas en materia de seguridad laboral.
Dron con cámara térmica para prevenir accidentes
Entre las principales novedades figura la adquisición de un dron equipado con cámara térmica infrarroja y telémetro láser, destinado a la inspección técnica y a la reducción de accidentes laborales. Este dispositivo permitirá anticipar situaciones de riesgo, minimizar la exposición de trabajadores a caídas o entornos peligrosos y mejorar la planificación de las actividades mediante la recopilación de información visual precisa.
“El proyecto dotará a la zona empresarial de nuevas herramientas para mejorar la seguridad de forma integral, no solo en la protección de bienes y personas, sino también en la prevención de incendios y accidentes laborales”, señaló el presidente de la asociación, José Fernández Alborés, quien destacó además que la iniciativa supone “un salto de calidad en el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial”.
Cámaras inteligentes y formación en seguridad industrial
La propuesta incluye la instalación de cámaras de vídeo con análisis térmico y software de inteligencia artificial, capaces de detectar focos de calor y posibles incendios de manera temprana, reduciendo el tiempo de respuesta y eliminando falsas alarmas provocadas por reflejos solares o maquinaria.
El sistema funcionará de forma autónoma las 24 horas del día, con verificación por vídeo y grabación continua. “Ofrece ventajas como la detección precoz, la localización exacta del punto de alarma y la monitorización en tiempo real”, añadió Alborés.
Además, la Asociación llevará a cabo tres acciones formativas en formato teórico-práctico dirigidas a las empresas del área, centradas en prevención de incendios en entornos industriales, ciberseguridad y seguridad en trabajos en altura.