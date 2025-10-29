Descuentos y más días para comprar: así es el nuevo “Long Weekend” del Outlet Área Central

El Outlet Área Central de Santiago de Compostela celebrará este jueves 30 y viernes 31 de octubre la primera edición de su nueva promoción “Long Weekend”, dos jornadas de descuentos especiales en numerosos establecimientos del recinto.

Con esta iniciativa, el centro comercial pone fin al histórico “Súper jueves”, que se celebraba cada último jueves de mes, y amplía la duración de las ofertas para que los clientes puedan planificar sus compras con mayor comodidad.

Descuentos durante más días

A partir de ahora, el “Long Weekend” permitirá disfrutar de los descuentos el último jueves de cada mes y los tres días siguientes —viernes, sábado y domingo, en caso de apertura—, ofreciendo así hasta catro días consecutivos de promociones en las principales marcas y firmas exclusivas del Outlet Área Central.

En esta primera edición, las rebajas se concentrarán los días 30 y 31 de octubre, ya que el sábado será festivo y los comercios no abrirán el domingo. Los locales participantes estarán señalizados con un cartel identificativo en sus escaparates.

Una nueva fórmula para comenzar el fin de semana

Desde la dirección del centro destacan que el “Long Weekend” llega como un plan perfecto para dar la bienvenida al fin de semana, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de aprovechar descuentos y realizar sus compras “con calma y sin prisas”.

El Outlet Área Central consolida así su papel como referente comercial en Santiago de Compostela, con una programación de actividades y promociones que buscan dinamizar el consumo local y reforzar la experiencia de compra de sus visitantes.