Concierto gratuito en la Sala Capitol: Un referente del pop alternativo y tres bandas emergentes locales

El artista de pop alternativo Barry B ofrecerá este jueves, 30 de octubre, un concierto gratuito en la Sala Capitol de Santiago de Compostela dentro del ciclo “Música no atardecer”, una iniciativa impulsada a través de los Presupuestos Participativos de Juventud del Concello.

El evento comenzará a las 19.30 horas y reunirá sobre el mismo escenario a tres bandas gallegas emergentes vinculadas al Centro Xove da Almáciga: Ginko Biloba, Futuro Alcalde y Amaramar. Todas ellas forman parte de la nueva generación de músicos locales que encuentran en este ciclo una oportunidad para dar a conocer su trabajo y conectar con el público compostelano.

Impulso al talento local y la cultura joven

El ciclo “Música no atardecer” tiene como objetivo fomentar la creación musical y la participación juvenil en la vida cultural de la ciudad. Promovido desde el área de Juventud del Concello de Santiago, el programa busca ofrecer espacios de visibilidad y encuentro para artistas locales, al tiempo que acerca propuestas culturales diversas a la ciudadanía, especialmente al público joven.

Las invitaciones son gratuitas y pueden retirarse de forma anticipada en el Centro Sociocultural do Ensanche y en el Centro Xove da Almáciga hasta completar aforo.