Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Concierto gratuito en la Sala Capitol: Un referente del pop alternativo y tres bandas emergentes locales

Barry B encabeza el ciclo “Música no atardecer”

Eladio Lois
Eladio Lois
29/10/2025 12:48
El artista Barry B, referente del pop alternativo, actuará este jueves en la Sala Capitol
El artista Barry B, referente del pop alternativo, actuará este jueves en la Sala Capitol
Redacción

El artista de pop alternativo Barry B ofrecerá este jueves, 30 de octubre, un concierto gratuito en la Sala Capitol de Santiago de Compostela dentro del ciclo “Música no atardecer”, una iniciativa impulsada a través de los Presupuestos Participativos de Juventud del Concello.

Una jornada celebrada en el Consello da Cultura Galega repasó su trayectoria, desde su llegada a Santiago tras doctorarse en Oxford hasta su papel en la creación de Zeltia

La RAGC homenajea al químico Fernando Calvet, pionero de la biotecnología y la industria farmacéutica en Galicia

Más información

El evento comenzará a las 19.30 horas y reunirá sobre el mismo escenario a tres bandas gallegas emergentes vinculadas al Centro Xove da Almáciga: Ginko Biloba, Futuro Alcalde y Amaramar. Todas ellas forman parte de la nueva generación de músicos locales que encuentran en este ciclo una oportunidad para dar a conocer su trabajo y conectar con el público compostelano.

Impulso al talento local y la cultura joven

El ciclo “Música no atardecer” tiene como objetivo fomentar la creación musical y la participación juvenil en la vida cultural de la ciudad. Promovido desde el área de Juventud del Concello de Santiago, el programa busca ofrecer espacios de visibilidad y encuentro para artistas locales, al tiempo que acerca propuestas culturales diversas a la ciudadanía, especialmente al público joven.

Las invitaciones son gratuitas y pueden retirarse de forma anticipada en el Centro Sociocultural do Ensanche y en el Centro Xove da Almáciga hasta completar aforo.

Te puede interesar

Este venres, 31 de outubro, ás 20.30 horas, chega á Casa da Cultura de Bertamiráns a representación de 'Mofa e Befa: Os dous de sempre. O Regreso'

Chega este venres ao auditorio de Bertamiráns a representación da obra 'Mofa e Befa: Os dous de sempre. O regreso'
Redacción
El presidente de la Asociación Área Empresarial do Tambre recibe explicaciones sobre el funcionamiento del nuevo dron de seguridad

El Área Empresarial do Tambre incorpora un dron y un sistema de videovigilancia para reforzar la seguridad y prevenir accidentes
Eladio González Lois
Miembros del pleno de la Cámara de Comercio de Santiago, representantes institucionales y equipo directivo de GalChimia, durante la reunión celebrada en las instalaciones de la empresa en Touro

La Cámara de Comercio de Santiago celebra su pleno en GalChimia para estrechar lazos con el tejido empresarial
Eladio González Lois
Samaín

Así será el Samaín en Santiago de Compostela: programación y horarios
Eladio González Lois