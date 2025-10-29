Así será o festival Cineuropa 2025
O festival celebrarase do 7 ao 23 de novembro en Santiago e abrirá coa iraquí 'The President’s Cake', gañadora da Cámara de Ouro en Cannes
Cineuropa regresa este mes de novembro ás pantallas de Compostela cunha 39ª edición que reivindica o cinema como espazo de encontro, reflexión e liberdade. Baixo o lema “Saír do outono e da clandestinidade”, o festival desenvolverase do 7 ao 23 de novembro, reunindo 140 películas de todo o mundo e un amplo programa de debates, encontros e actividades formativas.
As entradas e bonos estarán dispoñibles a partir do mércores 5 ás 11.00 horas na Zona C e na web compostelacultura.gal.
Grandes nomes e novos talentos do cinema mundial
Cineuropa 39 proxectará algúns dos filmes máis premiados do ano, incluíndo o León de Ouro de Venecia, o Oso de Ouro de Berlín, o Leopardo de Ouro de Locarno e o Gran Premio do Xurado de Cannes.
Entre os nomes destacados figuran Paolo Sorrentino, François Ozon, Olivier Assayas, Richard Linklater, Joachim Trier, Radu Jude, Lucrecia Martel, László Nemes e Alice Winocour, entre outros.
A Sección Oficial Europea reunirá títulos como Sentimental Value, Ciudad sin sueño, L’Étranger ou Le mage du Kremlin, mentres que o Panorama Internacional ofrecerá obras de Jim Jarmusch, Kleber Mendonça Filho, Bi Gan, David Pablos ou Hiroshi Takahashi, reflectindo a vitalidade e o compromiso do cinema actual.
Na sección Cineastas do presente, once filmes de once países competirán polo premio principal, consolidando o papel do festival como escaparate do novo cinema de autor.
Compromiso co tempo e co cinema galego
Nesta edición, Cineuropa reafirma o seu compromiso co contexto político e social contemporáneo, con películas que abordan o xenocidio palestino e a memoria das ditaduras do século XX. O cineasta palestino Kamal Aljafari, o español Jonás Trueba e a galega Jaione Camborda recibirán os Premios Cineuropa 2025.
O Panorama Audiovisual Galego será un dos eixes da programación, con estreas como Así chegou a noite, de Ángel Santos —filme de clausura—, Deuses de pedra, de Iván Castiñeiras, e 360 curvas, sobre as mobilizacións da Fonsagrada.
Tamén se proxectarán curtametraxes galegas como Ciudá de ladrillo, Danza propia e Algo novo que contar, consolidando a aposta do festival polas novas xeracións de creadoras e creadores.
Seccións paralelas, música e memoria
Entre as seccións paralelas, destacan a retrospectiva dedicada á actriz Faye Dunaway e o ciclo temático As cousas do querer, con 39 películas sobre as múltiples formas do amor.
Outras propostas inclúen LatidoAmericano, con títulos de Arxentina e México; a maratón de terror Fantastique Compostela; e Cineuropa Miúda, enfocada no público infantil e xuvenil.
O festival tamén acollerá proxeccións con música en directo da Real Filharmonía de Galicia e da Banda Municipal de Santiago, ademais de mesas redondas sobre a folga de actores de 1975 ou as ditaduras silenciadas, e sesións con filmes históricos como La casa de la Troya (1925).
Un evento de cidade
As proxeccións desenvolveranse no Teatro Principal, Salón Teatro, Auditorio de Galicia, NUMAX e Zona C, coa organización do Concello de Santiago e o apoio do Consorcio de Santiago, a Deputación da Coruña, a USC e a Xunta de Galicia (AGADIC), entre outras entidades.
Cineuropa 39 promete ser unha das citas culturais máis destacadas do outono compostelán, un convite a reivindicar o cinema como lugar de encontro e resistencia colectiva.