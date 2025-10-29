Así será el Samaín en Santiago de Compostela: programación y horarios

El Samaín 2025 llega cargado de fiestas, cuentacuentos y espectáculos para toda la familia Turismo de Santiago

Santiago de Compostela se prepara para vivir una de las noches más mágicas del año. El Samaín 2025 llega con una programación repleta de actividades para toda la familia, desde grandes fiestas temáticas hasta espectáculos de circo y cuentacuentos de miedo inspirados en las leyendas gallegas.

A continuación, te contamos todo lo que puedes hacer en Compostela para celebrar el Samaín este fin de semana.

Gran fiesta de Samaín en el Monte do Gozo (31 de octubre)

El Monte do Gozo se transformará el viernes 31 de octubre en un auténtico escenario del terror con una gran fiesta de Samaín que arrancará a las 17.00 horas en el albergue encantado.

Cartel promocional del evento Turismo de Santiago

Durante la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de hinchables y una barredora humana, mientras los mayores se preparan para una noche repleta de sorpresas.

A las 21.00 horas se servirá una cena terrorífica tipo buffet, y a partir de las 22.00 horas comenzará la fiesta con música de DJ, concursos y sorteos.

El precio del evento será de 30 euros (22 euros para los menores de 12 años), e incluye cena y actividades

Gala de Circo de Samaín con Circonove (1 de noviembre)

El sábado 1 de noviembre, la compañía Circonove presentará su Gala de Circo de Samaín, un espectáculo para todos los públicos que combinará magia, acrobacias, clown y música en directo. Se trata de una propuesta cultural y familiar que busca acercar el arte circense a los más pequeños y ofrecer una experiencia compartida entre generaciones.

Cartel promocional del evento Turismo de Santiago

La gala incluirá momentos participativos, sorpresas y números especialmente diseñados para la ocasión, convirtiéndose en una de las citas más destacadas del fin de semana.

Para los pequeños de la casa

El Samaín también tendrá su espacio más íntimo y tradicional en la Biblioteca Pública Ánxel Casal, que acogerá el cuentacuentos “Que medo!” el jueves 30 de octubre a las 18.30 horas, en el salón de actos. La actividad está dirigida a niñas y niños de entre 3 y 8 años, con entrada libre hasta completar aforo.

Exterior de la biblioteca Ánxel Casal Turismo de Santiago

El relato propone un viaje a las antiguas costumbres del Samaín en Galicia, una celebración estrechamente vinculada al Día de los Difuntos y al magosto. La sesión recupera la tradición de tallar calabazas para colocarlas en los caminos y asustar a los transeúntes, así como la costumbre de dejar la mesa puesta y el fuego encendido por si las almas de los difuntos regresaban a casa durante la noche.

En torno a ese fuego, las familias se reunían para contar historias de miedo, costumbre que la biblioteca compostelana recupera ahora en una sesión de cuentacuentos en gallego dedicada al público infantil.

La verdadera fiesta, en las calles

Pero más allá de la programación oficial, la auténtica esencia del Samaín en Santiago se vive en las calles del casco histórico, donde vecinos, visitantes y estudiantes llenan la ciudad de disfraces, calabazas y ambiente festivo.

Zona Vieja de Santiago de Compostela Eladio Lois

Pasear por sus rúas iluminadas, detenerse a observar las caracterizaciones más originales y compartir una copa o una cena en los establecimientos de ocio del centro, muchos de los cuales organizan jornadas temáticas con decoración especial y música en directo, se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas de estas fechas. En Compostela, la noche del Samaín es, sobre todo, una celebración colectiva que combina historia, comunidad y diversión.