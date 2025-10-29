Ames presenta la edición más internacional y comprometida de Cinema Miúdo

El alcalde de Ames, Blas García, la diputada provincial de Cultura, Natividade González, la concejala Carmen Porto, el director del festival, Juan de Castro, y la técnica municipal María Vázquez Concello de Ames

El Concello de Ames ha presentado este miércoles la octava edición de Cinema Miúdo, el festival internacional de cine infantil que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en el auditorio de la Casa da Cultura de Bertamiráns. La cita, organizada por el Concello en colaboración con la Diputación de A Coruña, será la más internacional y comprometida hasta la fecha, con filmes procedentes de 21 países y un programa centrado en la defensa de los derechos humanos.

El alcalde y concejal de Cultura, Blas García, destacó durante la presentación “la importancia de la cultura y del cine” como herramientas para fomentar el pensamiento crítico. “Nos ayudan a pensar por nosotros mismos —explicó—, por eso es tan importante que vayáis al cine y al teatro”.

También participó la diputada provincial de Cultura, Natividade González, quien recordó que Cinema Miúdo “nació para los niños y niñas de Ames, los auténticos protagonistas del festival”, y que a lo largo de estos ocho años ha ofrecido “risas, emociones, aprendizajes y muchísimas historias que otros niños y niñas han podido ver en estas pantallas”.

Más de 60 cortos, talleres y sesiones inclusivas

El director del festival, Juan de Castro, avanzó que esta edición incluirá más de 60 cortometrajes, algunos de ellos inéditos en Galicia y España. “Tendremos películas sobre derechos humanos, pero también comedias para reír y disfrutar en familia”, señaló.

Entre las novedades, una de las sesiones oficiales contará con subtítulos específicos para personas con discapacidad auditiva, ampliando así el acceso a todos los públicos. Además, el certamen incorpora dos bloques especiales bajo el título ‘Cinema en Valores’, con proyecciones dedicadas a clásicos en blanco y negro y cortos contemporáneos que reflexionan sobre la igualdad, la justicia y la solidaridad.

Cinema Miúdo 2025 otorgará seis premios, incluyendo el Premio Hematocrítico a la mejor relación entre cine y literatura, así como los galardones votados por el público y el jurado profesional.

Obradoiros, galas y actividades paralelas

El festival ofrecerá dos talleres creativos: Efectos especiales con Ricardo Spencer, donde los más pequeños aprenderán a crear maquillajes y heridas con materiales caseros; y Stop Motion con Fernando Cortizo, director de O Apóstolo, en el que los niños elaborarán sus propias figuras y animaciones fotograma a fotograma.

La gala inaugural se celebrará el jueves 14 a las 17.00 horas con la actuación de la escuela de danza Danzaya Ames, mientras que la clausura estará a cargo del cómico Peter Punk, con un espectáculo centrado en la defensa de los derechos humanos y la paz.

Con esta programación, Cinema Miúdo se consolida como referente del cine infantil en Galicia, fomentando el gusto por la cultura y el pensamiento crítico entre el público más joven.

Entradas y abonos

Las entradas se adquieren mediante un abono único de 3 euros, disponible en la Billeteira electrónica del Concello de Ames. El abono se canjeará por una pulsera identificativa que dará acceso a todas las proyecciones y actividades. Además, el público recibirá un álbum de cromos coleccionable que podrá completar durante el festival.