A Semana do Debuxo en Compostela achega a ilustración á rapazada nos centros socioculturais

A artista portuguesa Ana Luisa Frazão será unha das creadoras participantes na Semana do Debuxo John Cameron

Os centros socioculturais (CSC) do Concello de Santiago celebran entre o 4 e o 8 de novembro a Semana do Debuxo en Compostela con seis obradoiros dirixidos á rapazada a partir de dez anos aos de idade.

Os encargados de impartir as actividades serán a artista portuguesa Ana Luisa Frazão, o ilustrador galego Pablo Rosendo e a ilustradora catalá Montsino.

As actividades comezarán o martes 4 de novembro co obradoiro "Cidade natural, non só temos pedra" de Ana Luisa Frazão no CSC José Saramago de Vite de 17.00 a 18.30 horas. Ao día seguinte, o mércores 5, desenvolverase a mesma proposta no CSC das Fontiñas.

O xoves 6 o CSC de Santa Marta acollerá a actividade "Compostela non ten mar pero ten mercado" a cargo de Pablo Rosendo tamén de 17.00 a 18.30 horas. O venres 7 Montsino desenvolverá o obradoiro titulado "A mancha limpa e a liña sucia" no CSC do Ensanche no mesmo horario.

Cartaz da Semana do Debuxo en Compostela Concello de Santiago

O programa péchase o sábado pola mañá con dous obradoiros simultáneos, de 12.00 a 13.30 horas: con Pablo Rosendo no CSC Aurelio Aguirre e con Montsino no CSC Maruxa e Coralia.