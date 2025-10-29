Mi cuenta

Santiago de Compostela

A Semana do Debuxo en Compostela achega a ilustración á rapazada nos centros socioculturais

Do 4 ao 8 de novembro, seis obradoiros impartidos por artistas de Portugal, Galicia e Cataluña convidarán a descubrir a creatividade a través do debuxo

Adriana Quesada
Adriana Quesada
29/10/2025 21:00
Foto de archivo de dibujos en una pared
A artista portuguesa Ana Luisa Frazão será unha das creadoras participantes na Semana do Debuxo
John Cameron

Os centros socioculturais (CSC) do Concello de Santiago celebran entre o 4 e o 8 de novembro a Semana do Debuxo en Compostela con seis obradoiros dirixidos á rapazada a partir de dez anos aos de idade.

Os encargados de impartir as actividades serán a artista portuguesa Ana Luisa Frazão, o ilustrador galego Pablo Rosendo e a ilustradora catalá Montsino.

As actividades comezarán o martes 4 de novembro co obradoiro "Cidade natural, non só temos pedra" de Ana Luisa Frazão no CSC José Saramago de Vite de 17.00 a 18.30 horas. Ao día seguinte, o mércores 5, desenvolverase a mesma proposta no CSC das Fontiñas.

O xoves 6 o CSC de Santa Marta acollerá a actividade "Compostela non ten mar pero ten mercado" a cargo de Pablo Rosendo tamén de 17.00 a 18.30 horas. O venres 7 Montsino desenvolverá o obradoiro titulado "A mancha limpa e a liña sucia" no CSC do Ensanche no mesmo horario.

Cartaz da Semana do Debuxo en Compostela
Cartaz da Semana do Debuxo en Compostela
Concello de Santiago

O programa péchase o sábado pola mañá con dous obradoiros simultáneos, de 12.00 a 13.30 horas: con Pablo Rosendo no CSC Aurelio Aguirre e con Montsino no CSC Maruxa e Coralia.

