Voluntarios de Coca-Cola construyen cajas nido para aves en el parque forestal Selva Negra

Foto de familia de los voluntarios de Coca-Cola para la construcción de cajas nido en el parque forestal Selva Negra Adriana Quesada

Dentro de un ambiente de compañerismo, nueve voluntarios de Coca-Cola se reunieron este martes en el parque forestal Selva Negra de Santiago de Compostela para la construcción y colocación de cajas nido de aves en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología (SEO) Birdlife. A través de un pequeño taller práctico, los participantes pudieron montar refugios de madera diseñados para pequeñas aves y colaboraron en su instalación.

"Los trabajadores de Coca-Cola tenemos 16 horas al año remuneradas para hacer voluntariado, tanto el organizado dentro de la propia empresa como por parte del empleado", explica Javier Losada, gestor de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners en Galicia. "La idea es tratar de involucrar a nuestro equipo en este tipo de acciones, que ayudan a mejorar la sociedad en la que hacemos nuestro negocio y en la que vivimos todos".

Uno de los voluntarios de Coca-Cola trabajando en el montaje de una de las cajas nido Adriana Quesada

Con esta premisa, los nueve voluntarios se pusieron manos a la obra no solo en la colocación de estas pequeñas cajas nido, sino también en todo el proceso de su construcción. Mientras las casitas iban tomando forma, los trabajadores también aprovecharon para charlar entre ellos, que es otro de los puntos importantes de esta iniciativa.

Al final notas que ayudas y que haces algo fuera del trabajo con tus compañeros; lo que crea un entorno positivo al mismo tiempo que mejora el medioambiente" Javier Losada, gestor de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners en Galicia

Agentes del cambio

Bajo el programa de voluntariado corporativo ‘La magia de Coca-Cola’, los empleados se pudieron reunir como agentes del cambio social y ambiental para generar un impacto positivo en su entorno. Uno de ellos, Javier Torres, explicó: "Lo mejor es poder hacer una actividad en equipo con los compañeros y que, además, aporte positivamente a la naturaleza, que es lo más importante".

Los empleados pudieron construir más de una docena de cajas nido para pequeñas aves Adriana Quesada

Pablo Freire, quien también colaboró en esta actividad, aseguró que "aporta mucho compromiso y solidaridad". Además, señaló que cambiar la rutina de vez en cuando es algo positivo porque "aprendes cosas nuevas y desarrollas nuevas habilidades". "Estamos encantados de ayudar a las asociaciones", concluyó.

8.700 horas de voluntariado

El año pasado, más de 1.400 empleados de toda España desarrollaron más de 150 actividades de voluntariado en colaboración con más de 50 entidades sociales y medioambientales, beneficiando de manera estimada a más de 5.000 personas. Los empleados de Coca-Cola destinaron 8.700 horas a proyectos de voluntariado.