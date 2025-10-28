Sanmartín garantiza “una dotación suficiente” de bomberos en Santiago y anuncia una mesa de negociación con la plantilla

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, durante una rueda de prensa Eladio Lois

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha asegurado este martes que el parque de bomberos contará esta semana con una dotación suficiente de personal para su funcionamiento y ha anunciado la convocatoria de una mesa general de negociación con el objetivo de alcanzar acuerdos con la plantilla y resolver el conflicto abierto en el servicio.

En rueda de prensa, la regidora subrayó que su gobierno “lleva tiempo trabajando para encajar las demandas de los trabajadores” y recordó que ya se han aprobado medidas de aumento salarial y reclasificación de puestos. Además, confirmó que el pago de las horas extra se realizará en el mes de noviembre, tras lo que calificó como “una serie de complicaciones en el departamento de contabilidad” que dificultaron disponer del crédito necesario en los presupuestos municipales.

Respuesta a las críticas y aclaraciones sobre el servicio

Sanmartín salió al paso de las acusaciones de inoperatividad del parque de bomberos, después de que el lunes varios efectivos denunciasen públicamente la falta de personal. “El parque no estaba cerrado y había 19 efectivos en la Policía Local”, afirmó, reprochando al PP “no hablar con exactitud” y “poner palos en las ruedas en lugar de intentar solucionar los problemas”.

La alcaldesa también respondió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien acusó de “faltar a la verdad” al afirmar que el Concello no ha dado respuesta sobre la comarcalización del parque. “La tramitación depende de una respuesta del Consorcio Provincial de Bomberos, que está pendiente tras semanas de trabajo conjunto. Será una realidad, sin duda, pero no sé a qué viene que Rueda falte a la verdad”, declaró.

Una “infradotación que viene de lejos”

La regidora compostelana reconoció que la situación del parque de bomberos se debe a una “infradotación que viene de lejos”, ya que pasó de tener 75 a 53 efectivos operativos antes de la llegada del actual gobierno de BNG y Compostela Aberta.

Desde su llegada a la Alcaldía, el ejecutivo local ha creado nueve nuevas plazas, que se suman a las tres incorporadas en 2023, con el objetivo de reforzar el servicio. “Estamos trabajando para reducir el número de horas extra mediante una mejor organización”, afirmó Sanmartín, que pidió a los bomberos “mantener la colaboración mientras se consolidan los refuerzos y las mejoras acordadas”.

La alcaldesa explicó que tuvo conocimiento de que varios bomberos habían dejado de realizar horas extra en señal de protesta por las condiciones laborales, lo que provocó que el lunes el parque contase con solo un cuadro de cuatro bomberos, reducido a tres por una baja médica. No obstante, aseguró que esta semana el servicio contará con “una dotación completa, un mando y un recurso preventivo” que garantiza su funcionamiento normal.

Refuerzo también en la Policía Local

Durante su intervención, Sanmartín destacó además el refuerzo en la Policía Local, con la incorporación este martes de nueve nuevos agentes tras un proceso de selección. “Vamos a continuar reforzando el cuerpo y poniendo en marcha los procedimientos necesarios para que Santiago cuente con más policías en activo”, señaló.

La regidora insistió en que la prioridad del gobierno local es garantizar la seguridad y el funcionamiento de los servicios esenciales, al tiempo que se avanza en la negociación con los trabajadores municipales para resolver los conflictos pendientes “con diálogo, rigor y voluntad de acuerdo”.