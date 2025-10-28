La Xunta insta al gobierno de Santiago a “ponerse a trabajar” ante “el peligro” de una ciudad “desprovista” de bomberos

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en una fotografía de archivo Xunta

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha instado este martes al gobierno local de Santiago, encabezado por Goretti Sanmartín (BNG), a “ponerse a trabajar” para resolver lo que considera un “despropósito”: la situación del parque de bomberos de la capital gallega, que a su juicio ha quedado “totalmente desprovista de efectivos”.

“Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, porque esto puede acabar muy mal. Es una situación de peligro”, advirtió Calvo en declaraciones a los medios, en referencia al conflicto que mantiene la plantilla del servicio de extinción con el Concello por la falta de personal y el retraso en el pago de horas extra.

Sanmartín garantiza “una dotación suficiente” de bomberos en Santiago y anuncia una mesa de negociación con la plantilla Más información

El titular de Presidencia subrayó que “nunca hasta hoy se había producido una situación semejante” en la ciudad y cuestionó la gestión del actual ejecutivo local de BNG y Compostela Aberta.

En la misma jornada, la alcaldesa Goretti Sanmartín aseguró que el Ayuntamiento tiene garantizada una dotación suficiente esta semana para mantener operativo el parque y anunció la convocatoria de una mesa general de negociación con la intención de alcanzar acuerdos con la plantilla.

Calvo, sin embargo, considera que el problema no se debe ni a la Xunta ni a la Diputación de A Coruña, sino al propio Concello. “El problema está en Santiago. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, porque esto puede acabar muy mal”, insistió.

Críticas al retraso del nuevo parque comarcal

El conselleiro recordó que los presupuestos autonómicos ya incluyen una partida específica, consensuada con la Diputación de A Coruña, para la construcción y mantenimiento del nuevo parque de bomberos comarcal.

Según explicó, ese acuerdo “ya estaba cerrado cuando el alcalde era Xosé Sánchez Bugallo” y solo quedaba pendiente “que el Concello alcanzara un pacto con los bomberos de Santiago para poder firmar el convenio”.

“Llevamos tres años esperando Xunta y Diputación. Pasó Bugallo, llegó Sanmartín, que lleva años gobernando, y el convenio sigue sin firmarse”, lamentó Calvo, quien reiteró que el retraso en la puesta en marcha del proyecto no es responsabilidad de la Administración autonómica ni provincial, sino del gobierno local compostelano.

El enfrentamiento entre administraciones añade un nuevo capítulo a una crisis que, según Calvo, “pone en riesgo la seguridad” y requiere “una actuación urgente y responsable por parte del Ayuntamiento”.