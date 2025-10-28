La oposición denuncia “negligencia” y “lentitud” del gobierno local en la crisis del servicio de bomberos

Vehículos de Bomberos de Santiago, en una fotografía de archivo Cedida

El conflicto por la falta de personal en el parque de bomberos de Santiago de Compostela continúa generando tensión política. Tanto el PSdeG como el Partido Popular han arremetido este martes contra el gobierno local de BNG y Compostela Aberta, al que acusan de inacción y mala gestión en una situación que ha dejado al servicio “prácticamente paralizado”.

La polémica se reavivó después de que este lunes el parque permaneciera sin actividad operativa por primera vez desde 1921, según denunciaron los propios efectivos. El ejecutivo compostelano atribuyó el cierre a una “medida de presión”, pero la oposición considera que la situación es reflejo de un problema estructural que “se arrastra desde hace meses”.

El PSdeG exige convocar las plazas antes de final de año

La concejala socialista Marta Abal advirtió de la “lentitud del gobierno de Goretti Sanmartín” en activar los procesos selectivos para cubrir las vacantes. Según explicó, siguen sin convocarse doce plazas correspondientes a las ofertas de empleo de 2023 y 2025, y la lista de espera para bomberos conductores permanece “paralizada” desde junio.

Los concejales socialistas, Marta Abal y Gumersindo Guinarte, en rueda de prensa PSOE de Santiago

“El impulso de estos procesos es esencial para el buen funcionamiento del Concello”, señaló Abal, que instó al ejecutivo a convocar las plazas antes de final de año y aprobar la lista de interinos antes de que termine noviembre. Estas medidas, dijo, “permitirían paliar de manera inmediata el déficit existente en el parque”.

Son un peligro público y deberían marcharse a su casa” Verea (PP)

Por su parte, el portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, calificó de “intolerable” que el gobierno local “ponga en la diana” a unos profesionales “que llevan un año sin cobrar sus horas extra”. Denunció la “irresponsabilidad del gobierno de BNG y CA por tener el parque cerrado y solo un policía patrullando” y acusó a la alcaldesa de “negligencia” por poner “en riesgo la seguridad de los bomberos y de la ciudadanía”.

Borja Verea, durante una intervención en el Parlamento de Galicia Cedida

“Estamos ante una alcaldesa que no está capacitada ni para dirigir una comunidad de vecinos. Son un auténtico peligro público y lo mejor que pueden hacer es pedir perdón y marcharse a su casa”, afirmó el líder popular.

Contexto de crisis en el servicio

El conflicto en el parque de bomberos se arrastra desde hace meses por la falta de efectivos y el retraso en los procesos de reposición de personal, lo que ha generado un clima de malestar entre la plantilla. Los trabajadores denuncian sobrecarga, precariedad y carencia de recursos, mientras la oposición reclama al Concello medidas inmediatas para restablecer la operatividad y garantizar la seguridad en la ciudad.