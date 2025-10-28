Mi cuenta

La firma Stacbond anuncia su llegada a Compostela

La empresa líder en panel composite de aluminio consolida su presencia en la Comunidad con un espacio moderno y funcional diseñado por el Estudio Belén Sueiro

Eladio Lois
Eladio Lois
28/10/2025 11:05
Recreación virtual del resultado final de las oficinas de Stacbond
Recreación virtual del resultado final de las oficinas de Stacbond
Cedida

Stacbond, empresa especializada en la fabricación de panel composite de aluminio y sistemas para fachadas, ha anunciado la apertura de unas nuevas oficinas en Santiago de Compostela, actualmente en su fase final de ejecución. Con esta inauguración, la compañía refuerza su presencia en Galicia y avanza en su estrategia de crecimiento nacional e internacional.

El nuevo espacio, diseñado por el Estudio Belén Sueiro y ejecutado por Desarrolla Obras y Servicios, se levanta sobre un bajo comercial concebido como un entorno versátil, luminoso y adaptable a las necesidades de su equipo técnico. La propuesta combina modernidad y funcionalidad, con un diseño orientado a fomentar la colaboración y el bienestar laboral, reflejando el carácter innovador y contemporáneo de la marca.

Un referente global con raíces gallegas

Además de esta nueva sede en la capital gallega, Stacbond cuenta con unas instalaciones productivas en El Bierzo de más de 80.000 metros cuadrados, consideradas entre las más importantes de Europa dentro del sector de la fachada ventilada.

La compañía, que emplea a cerca de 250 trabajadores, mantiene una amplia red internacional con delegaciones en Polonia, Marruecos, México, Portugal, Turquía y Estados Unidos, consolidándose como un referente global en soluciones arquitectónicas y sostenibles.

