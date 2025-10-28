La Cámara Oficial Mineira de Galicia inaugura en Boqueixón la exposición 'Tesouros da terra', que recorre 2.500 años de historia minera en Galicia

Foto de familia en la inauguración 'Tesouros da Terra' en Lestedo (Boqueixón) Cedida

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) ha inaugurado este martes en Boqueixón la exposición itinerante “Tesouros da terra: a minería galega a través do tempo”, una muestra que repasa 2.500 años de historia minera en Galicia y forma parte de las actividades conmemorativas del centenario de la institución, fundada en 1925.

La exposición puede visitarse hasta el 7 de noviembre en la plaza de la feria de Lestedo y ofrece, a través de ocho paneles divulgativos, un recorrido visual y didáctico por la evolución de la minería gallega desde los fenicios y los romanos hasta la actualidad.

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, y de la responsable de la Oficina Técnica de la COMG, Irene Pérez, quien explicó los contenidos de la muestra ante miembros de la entidad y representantes de varias empresas del sector.

Boqueixón, cuna del cuarzo y la minería gallega

El municipio tiene una larga tradición minera ligada al filón de cuarzo del Pico Sacro, formado hace unos 315 millones de años. La minería moderna comenzó en 1968, cuando tres empresarios locales descubrieron el yacimiento de Serrabal, hoy una de las mayores explotaciones de cuarzo del mundo.

El material extraído se utiliza en la fabricación de silicio metal para paneles fotovoltaicos, ferrosilicio para la industria siderúrgica, y en sectores como el del vidrio, la cerámica o las telecomunicaciones por fibra óptica.

Además, en el entorno de Boqueixón se encuentran antiguas minas como las de Fontao (estaño y wolframio), las aguas termales de Baños de Brea y los yacimientos de cobre de Touro, así como explotaciones de anfibolitas y gabros destinadas a la producción de áridos.

Estas actividades, explicó la COMG, “reflejan tanto el pasado minero como el futuro de Galicia en la industria de los materiales y las energías renovables”.