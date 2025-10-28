Galicia refuerza su alianza biotecnológica con Estados Unidos

Representantes de Bioga y BioPharma Crescent durante la firma del acuerdo de colaboración en Santiago de Compostela Cedida

El Clúster Tecnolóxico e Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia (Bioga) y BioPharma Crescent, una iniciativa del sector biotecnológico y farmacéutico de Carolina del Norte (EE. UU.), han firmado este martes en Santiago de Compostela un Memorando de Entendimiento (MoU) destinado a estrechar la colaboración entre ambos ecosistemas en ámbitos como la innovación, la biomanufactura, la transferencia tecnológica y la formación de talento especializado.

La firma del acuerdo supone un nuevo paso en las relaciones institucionales y empresariales entre Galicia y Carolina del Norte, iniciadas en 2024 durante la misión gallega a Estados Unidos encabezada por Bioga, con el apoyo de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y el Clúster Saúde de Galicia (CSG). Aquel viaje incluyó encuentros con entidades del Research Triangle Park, el Innovation Quarter de Winston-Salem y representantes de BioPharma Crescent, con quienes se estableció la base de cooperación que ahora se formaliza.

Un puente biotecnológico entre Galicia y Estados Unidos

El acuerdo prevé facilitar la colaboración en áreas de interés común, promoviendo el intercambio de buenas prácticas, la creación de vínculos entre empresas y centros de investigación, la organización de misiones bilaterales y la cooperación académica y científica. También contempla la promoción internacional conjunta y el desarrollo de proyectos piloto colaborativos en campos como la biomanufactura avanzada, las terapias innovadoras, la salud digital (digital health) y la bioinformática.

La alianza entre Bioga y BioPharma Crescent busca impulsar la competitividad y la proyección internacional del sector biotecnológico gallego, fomentando la cooperación estable entre empresas, universidades, centros de investigación y administraciones públicas. Además, se crearán canales de comunicación permanentes y se promoverán actividades conjuntas en materia de investigación, transferencia tecnológica e inversión.