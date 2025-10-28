Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Galicia refuerza su alianza biotecnológica con Estados Unidos

Bioga y BioPharma Crescent sellan una alianza para fortalecer la cooperación entre Compostela y Carolina del Norte

Eladio Lois
28/10/2025 11:22
Representantes de Bioga y BioPharma Crescent durante la firma del acuerdo de colaboración en Santiago de Compostela
Cedida

El Clúster Tecnolóxico e Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia (Bioga) y BioPharma Crescent, una iniciativa del sector biotecnológico y farmacéutico de Carolina del Norte (EE. UU.), han firmado este martes en Santiago de Compostela un Memorando de Entendimiento (MoU) destinado a estrechar la colaboración entre ambos ecosistemas en ámbitos como la innovación, la biomanufactura, la transferencia tecnológica y la formación de talento especializado.

La firma del acuerdo supone un nuevo paso en las relaciones institucionales y empresariales entre Galicia y Carolina del Norte, iniciadas en 2024 durante la misión gallega a Estados Unidos encabezada por Bioga, con el apoyo de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y el Clúster Saúde de Galicia (CSG). Aquel viaje incluyó encuentros con entidades del Research Triangle Park, el Innovation Quarter de Winston-Salem y representantes de BioPharma Crescent, con quienes se estableció la base de cooperación que ahora se formaliza.

Recreación virtual del resultado final de las oficinas de Stacbond

La firma Stacbond anuncia su llegada a Compostela

Más información

Un puente biotecnológico entre Galicia y Estados Unidos

El acuerdo prevé facilitar la colaboración en áreas de interés común, promoviendo el intercambio de buenas prácticas, la creación de vínculos entre empresas y centros de investigación, la organización de misiones bilaterales y la cooperación académica y científica. También contempla la promoción internacional conjunta y el desarrollo de proyectos piloto colaborativos en campos como la biomanufactura avanzada, las terapias innovadoras, la salud digital (digital health) y la bioinformática.

La alianza entre Bioga y BioPharma Crescent busca impulsar la competitividad y la proyección internacional del sector biotecnológico gallego, fomentando la cooperación estable entre empresas, universidades, centros de investigación y administraciones públicas. Además, se crearán canales de comunicación permanentes y se promoverán actividades conjuntas en materia de investigación, transferencia tecnológica e inversión.

