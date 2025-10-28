Familias del Monte dos Postes reclaman más profesorado y apoyo para atender al alumnado con necesidades especiales

Fotografía de archivo de una concentración previa en el colegio compostelano Cedida

La Asociación de Nais e Pais (ANPA) Camiño de Santiago del CEIP Monte dos Postes, en Santiago de Compostela, ha presentado una reclamación formal ante la Consellería de Educación y ha solicitado una reunión urgente con la Inspección Educativa para abordar la falta de profesorado y personal de apoyo en el centro, especialmente en el ámbito de la atención a la diversidad.

Según denuncian las familias, el colegio solo dispone de 1,5 docentes de Pedagogía Terapéutica (PT) —compartidos con el CEIP das Fontiñas— y un único profesional de Audición y Lenguaje (AL), una dotación que consideran “claramente insuficiente” para atender a un alumnado con necesidades crecientes.

Este curso 2025–2026, el Monte dos Postes escolariza 21 estudiantes con discapacidad igual o superior al 33 %, además de otros casos con necesidades educativas específicas, lo que eleva la cifra total a alrededor de 50 alumnos y alumnas con algún tipo de apoyo especializado.

“Una atención inclusiva es inviable con estos recursos”

La ANPA advierte que esta falta de medios merma la calidad educativa y dificulta la inclusión real del alumnado. La reducción de horas de apoyo en las aulas ordinarias, explican, está teniendo un impacto directo en el aprendizaje de todos los estudiantes, además de provocar una sobrecarga de trabajo entre el profesorado.

En su reclamación, las familias subrayan también la situación de las cuidadoras, esenciales para el bienestar del alumnado con discapacidad, pero en número insuficiente: “Con la dotación actual, una sola persona tiene que atender a varios menores de distintas edades y etapas educativas, lo que hace imposible garantizar una atención adecuada”.

Peticiones a la Xunta y posible calendario de protestas

La asociación solicita a la Consellería incrementar de forma urgente el número de docentes de apoyo (PT y AL), así como reforzar el personal de cuidado y los recursos materiales del centro. Reivindican que no se trata de pedir nada extraordinario, sino de disponer de los recursos mínimos “para garantizar una educación pública, inclusiva y equitativa”.

En caso de no recibir respuesta en los próximos días, la ANPA avanza que iniciará movilizaciones en el propio colegio hasta que se dote al Monte dos Postes de los medios necesarios.

“A educación pública é un piar fundamental da igualdade de oportunidades”, recuerdan en su escrito, apelando al cumplimiento de la Lomloe y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España.