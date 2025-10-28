Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El personal de incendios forestales se manifestará este jueves en Santiago para exigir un servicio “público y digno”

La protesta, convocada por la CIG, saldrá de San Lázaro y concluirá ante la sede de la Xunta en San Caetano

Redacción
28/10/2025 12:46
Foto de archivo de uno de los camiones del servicio de bomberos de Santiago de Compostela
Eladio Lois

El personal del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) se manifestará este jueves por las calles de Santiago de Compostela para reclamar un servicio público, digno y con garantías laborales.

La movilización, convocada por la CIG-Administración Autonómica, comenzará a las 11.00 horas en el complejo de la Consellería do Medio Rural, en San Lázaro, y finalizará frente a la sede de la Xunta de Galicia, en San Caetano.

Somos quienes arriesgamos la vida en cada incendio”El personal del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF)

El personal reivindica un servicio de extinción 100 % público y único, en el que “todas las personas trabajadoras tengan las mismas condiciones laborales y se garantice su salud y seguridad”. En un comunicado, la CIG denunció el “abandono, la desigualdad y la mala gestión” que, a su juicio, sufre el SPIF, asegurando que esta situación “pone en riesgo la vida del personal y de la población”.

Somos quienes estamos en primera línea, quienes arriesgamos la vida en cada incendio y sostenemos el servicio con profesionalidad y compromiso, pero nuestro esfuerzo no se ve reconocido por la administración”, han advertido los trabajadores.

Más estabilidad y condiciones igualitarias

Entre sus principales demandas, el colectivo exige ampliar de ocho a doce meses el período de trabajo del personal fijo-discontinuo, para que pueda realizar tareas de prevención y atención a multiemergencias durante todo el año, lo que —afirman— garantizaría mayor estabilidad y continuidad en el empleo.

También reclaman extender el acuerdo del personal funcionario al personal laboral, aplicando el principio de “a igual trabajo, igual salario y condiciones laborales” y poniendo fin a las diferencias entre profesionales que desempeñan las mismas funciones.

El personal del SPIF también denunciará durante la protesta lo que califican como “descontrol y mala gestión” de la Consellería do Medio Rural durante la ola de incendios del verano pasado, señalando que “la descoordinación y la improvisación ponen en riesgo personas y territorio”.

Por último, la CIG-Autonómica ha criticado la “actitud desleal e irresponsable” de CCOO, UGT y CSIF, a los que acusa de haber solicitado una reunión con la Consellería tras el anuncio de la manifestación, “excluyendo a la representación mayoritaria del personal”.

