Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Club Financiero de Santiago organiza un foro sobre los polos de excelencia y el PIB en Galicia

El encuentro reunirá este miércoles en el edificio Quercus a representantes de la Xunta, el ámbito universitario y el tejido empresarial para debatir sobre formación, investigación y competitividad

Eladio Lois
Eladio Lois
28/10/2025 17:10
Los conselleiros de Sanidad y Economía, Antonio G. Caamaño y María Jesús Lorenzana
Los conselleiros de Sanidad y Economía, Antonio G. Caamaño y María Jesús Lorenzana participarán en las mesas redondas
Xunta

El Club Financiero de Santiago (CFS) celebrará este miércoles, 29 de octubre, un foro sobre los polos de excelencia y el PIB en Galicia, una jornada que reunirá a responsables institucionales, académicos y empresariales para analizar los principales retos del desarrollo económico y del conocimiento en la comunidad.

A anterior edición da Maker Faire Galicia tivo lugar na Cidade da Cultura

Así será a Maker Faire Galicia que se celebrará o 31 de outubro en Santiago de Compostela

Más información

El encuentro tendrá lugar en el edificio Quercus (calle Letonia, 2, polígono de Costa Vella) a partir de las 10.00 horas, y contará con la participación de dos mesas de debate centradas en la formación, la investigación y la competitividad del tejido productivo gallego.

Formación e investigación como pilares del crecimiento

La primera mesa, titulada “La calidad de la formación y la investigación en Galicia”, se celebrará a las 10.15 horas y contará con la participación de José Carreira, decano de la Facultad de Medicina de la USC; Miguel Abelleira, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC; José Fariña, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UVigo; José Ramón González Juanatey, jefe del servicio de cardiología del CHUS e investigador del IDIS; y el conselleiro de Sanidade, Antonio G. Caamaño.

El debate estará moderado por Juan Capeáns, periodista de La Voz de Galicia, y abordará la situación actual de la formación universitaria, la investigación biomédica y la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo.

Economía, innovación y competitividad

Tras una pausa para el café, a las 12.15 horas comenzará la segunda mesa, “El PIB y la competitividad en Galicia”, que analizará los factores que influyen en el crecimiento económico y en la consolidación de un modelo productivo sostenible.

Participarán Javier Mayoral, director de M&A e Integraciones de Congalsa; Gerardo García Alvela, director general de Itelsis; Javier Santos, director-gerente de Técnicas Constructivas de Ocio; Olalla Cuiña, presidenta de Inasus; y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, con la moderación de Martín García, subdirector de El Correo Gallego.

Esta segunda mesa pondrá el foco en la innovación empresarial, la cooperación público-privada y el papel de Galicia en el contexto económico europeo, con especial atención a la consolidación de los polos de excelencia como motor de desarrollo territorial.

El evento se perfila como un espacio de análisis y networking donde confluyen distintos sectores estratégicos, con el propósito de impulsar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del modelo industrial gallego.

Te puede interesar

Foto de familia en la inauguración 'Tesouros da Terra' en Lestedo (Boqueixón)

La Cámara Oficial Mineira de Galicia inaugura en Boqueixón la exposición 'Tesouros da terra', que recorre 2.500 años de historia minera en Galicia
Eladio González Lois
Una jornada celebrada en el Consello da Cultura Galega repasó su trayectoria, desde su llegada a Santiago tras doctorarse en Oxford hasta su papel en la creación de Zeltia

La RAGC homenajea al químico Fernando Calvet, pionero de la biotecnología y la industria farmacéutica en Galicia
Eladio González Lois
Foto de familia de los voluntarios de Coca-Cola para la construcción de cajas nido en el parque forestal Selva Negra

Voluntarios de Coca-Cola construyen cajas nido para aves en el parque forestal Selva Negra
Redacción
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en una fotografía de archivo

La Xunta insta al gobierno de Santiago a “ponerse a trabajar” ante “el peligro” de una ciudad “desprovista” de bomberos
EP