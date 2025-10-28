El Club Financiero de Santiago organiza un foro sobre los polos de excelencia y el PIB en Galicia

Los conselleiros de Sanidad y Economía, Antonio G. Caamaño y María Jesús Lorenzana participarán en las mesas redondas Xunta

El Club Financiero de Santiago (CFS) celebrará este miércoles, 29 de octubre, un foro sobre los polos de excelencia y el PIB en Galicia, una jornada que reunirá a responsables institucionales, académicos y empresariales para analizar los principales retos del desarrollo económico y del conocimiento en la comunidad.

Así será a Maker Faire Galicia que se celebrará o 31 de outubro en Santiago de Compostela Más información

El encuentro tendrá lugar en el edificio Quercus (calle Letonia, 2, polígono de Costa Vella) a partir de las 10.00 horas, y contará con la participación de dos mesas de debate centradas en la formación, la investigación y la competitividad del tejido productivo gallego.

Formación e investigación como pilares del crecimiento

La primera mesa, titulada “La calidad de la formación y la investigación en Galicia”, se celebrará a las 10.15 horas y contará con la participación de José Carreira, decano de la Facultad de Medicina de la USC; Miguel Abelleira, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC; José Fariña, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UVigo; José Ramón González Juanatey, jefe del servicio de cardiología del CHUS e investigador del IDIS; y el conselleiro de Sanidade, Antonio G. Caamaño.

El debate estará moderado por Juan Capeáns, periodista de La Voz de Galicia, y abordará la situación actual de la formación universitaria, la investigación biomédica y la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo.

Economía, innovación y competitividad

Tras una pausa para el café, a las 12.15 horas comenzará la segunda mesa, “El PIB y la competitividad en Galicia”, que analizará los factores que influyen en el crecimiento económico y en la consolidación de un modelo productivo sostenible.

Participarán Javier Mayoral, director de M&A e Integraciones de Congalsa; Gerardo García Alvela, director general de Itelsis; Javier Santos, director-gerente de Técnicas Constructivas de Ocio; Olalla Cuiña, presidenta de Inasus; y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, con la moderación de Martín García, subdirector de El Correo Gallego.

Esta segunda mesa pondrá el foco en la innovación empresarial, la cooperación público-privada y el papel de Galicia en el contexto económico europeo, con especial atención a la consolidación de los polos de excelencia como motor de desarrollo territorial.

El evento se perfila como un espacio de análisis y networking donde confluyen distintos sectores estratégicos, con el propósito de impulsar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del modelo industrial gallego.