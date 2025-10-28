El Ateneo de Santiago abre un nuevo ciclo sobre política europea con representantes de PP, BNG y PSdeG

El acto de presentación contó con la intervención del presidente del Ateneo, Francisco Candela, y de la directora del programa, Cristina Ares Castro-Conde Cedida

El Ateneo de Santiago ha presentado este martes una nueva edición del Seminario Europa, un espacio de reflexión y debate sobre la actualidad política y los desafíos de la Unión Europea que se celebrará a lo largo del curso 2025-2026.

Galicia refuerza su alianza biotecnológica con Estados Unidos Más información

El acto de presentación contó con la intervención del presidente del Ateneo, Francisco Candela, y de la directora del programa, Cristina Ares Castro-Conde. La primera sesión tendrá lugar mañana, miércoles 29 de octubre, entre las 19.30 y las 21.00 horas, con la participación del eurodiputado Nicolás González Casares (PSdeG), que ofrecerá una conferencia titulada “La UE ante los nuevos dioses fuertes”.

El seminario incluirá ocho sesiones entre octubre y mayo, con la presencia de los cuatro eurodiputados gallegos con representación en Bruselas: Adrián Vázquez Lázara (PP), Ana Miranda Paz (BNG), Francisco Millán Mon (PP) y Nicolás González Casares (PSOE).

A lo largo del ciclo se abordarán temas clave de la agenda europea como las relaciones con China, las políticas de igualdad de género, la cohesión territorial o la seguridad común. Además, el programa contará con profesorado e investigadores de la USC y con expertos en política europea, reforzando el carácter académico y plural del seminario.

“Acercar Europa a la ciudadanía”

Durante la presentación, el presidente del Ateneo, Francisco Candela, destacó que el principal objetivo del seminario es “acercar Europa a la ciudadanía” y fomentar el conocimiento sobre las decisiones que se toman en las instituciones comunitarias. “Queremos que la gente entienda el peso que tienen las políticas europeas en su vida cotidiana y conozca las líneas de trabajo que están marcando el futuro del continente”, señaló.

Por su parte, Cristina Ares recordó que en enero de 2026 se cumplirán 40 años de la adhesión de España a la Comunidad Europea, y subrayó que esta edición del seminario servirá para “reivindicar una Europa más unida, más democrática y más solidaria”. También destacó la voluntad del programa de consolidarse como un espacio de debate riguroso, plural y abierto a todas las edades y ámbitos sociales.