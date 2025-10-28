Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

A décima gala de aRi[t]mar celebrará en Santiago a irmandade cultural entre Galicia e Portugal

O evento, que terá lugar o 30 de outubro no Auditorio de Galicia, premiará a Mondra, Diogo Piçarra, Elba Pedrosa e Cátia Cardoso, e contará coa cidade de Braga como convidada

Eladio Lois
Eladio Lois
28/10/2025 13:54
Presentación da décima edición da gala aRi[t]mar Galiza e Portugal no Pazo de Raxoi, que terá lugar o 30 de outubro no Auditorio de Galicia
Concello de Santiago

Santiago de Compostela acollerá este xoves, 30 de outubro, a décima edición da Gala aRi[t]mar Galiza e Portugal, o proxecto cultural que celebra a irmandade artística e lingüística entre ambos territorios a través da música e da poesía. O evento, organizado pola Escola Oficial de Idiomas (EOI) de Santiago, terá lugar ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia, con entrada libre até completar capacidade.

A presentación oficial tivo lugar esta mañá no Pazo de Raxoi, coa participación da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; o director da EOI e coordinador do proxecto, Gonzalo Constenla; o secretario xeral da Lingua, Valentín García; a poeta e xornalista Elba Pedrosa, unha das premiadas nesta edición; e o representante de Nordesía Producións, Vítor Belho.

Durante o acto, as autoridades destacaron o papel de aRi[t]mar como espazo de encontro, cooperación e difusión cultural entre Galicia e Portugal, un proxecto que se consolidou como un referente na promoción da creación artística nas dúas beiras do Miño.

Unha década de irmandade cultural

A alcaldesa Goretti Sanmartín subliñou o apoio do Concello a esta iniciativa, que cualificou como un “proxecto de reivindicación da lingua”. Asegurou que “Santiago é un lugar especial na promoción da lingua e a cultura galega e portuguesa”, e confiou en que a gala contribúa a fomentar o uso social do galego e a fortalecer os vínculos coa lusofonía.

Pola súa banda, Gonzalo Constenla lembrou que aRi[t]mar é “un proxecto pedagóxico que trascendeu os muros da EOI e que conta cunha ampla participación cidadá, con máis de 12.000 votos nas últimas edicións”. Con motivo do décimo aniversario, a organización publicou un volume conmemorativo que recolle a historia do proxecto e os nomes de todas as persoas e artistas galardoados ao longo destes dez anos.

Sala Capitol de Santiago, durante un concierto

Os Premios da Industria Musical de Galicia revelan as súas primeiras nominacións

Más información

A escritora Elba Pedrosa, recoñecida este ano polo seu poema “Mellor Poesía Galega”, destacou que a gala “pon o foco na diferenza e une os pobos”, mentres que o secretario xeral da Lingua, Valentín García, sinalou que “o prestixio da lingua aumenta cando somos recoñecidos noutros territorios e cando existe unha interlocución fluída coa lusofonía”.

Música, poesía e cidade convidada

A Gala aRi[t]mar estará conducida por Tati Moyano e Xurxo Souto, e contará coas actuacións dos artistas Mondra (Mellor Canción Galega), Diogo Piçarra (Mellor Canción Portuguesa), Elba Pedrosa (Mellor Poesía Galega) e Cátia Cardoso (Mellor Poesía Portuguesa). Ademais, o Municipio de Braga participará como cidade convidada nesta edición, simbolizando a unión cultural entre Galicia e o norte de Portugal.

Así foi a histórica ronda de Mondra na Capitol

Más información

As votacións, celebradas o pasado mes de marzo, permitiron escoller as obras gañadoras mediante un proceso aberto ao público, que tamén inclúe un Premio Especial do Xurado para recoñecer o labor de persoas ou entidades que contribúen á amizade galego-portuguesa.

A gala promete ser unha celebración da creatividade e da lingua compartida, un evento que reafirma a vocación internacional de Santiago como capital cultural das dúas beiras do Atlántico.

