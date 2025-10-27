Santiago se queda sin servicio operativo de bomberos por primera vez desde 1921

Foto de archivo de uno de los camiones del servicio de bomberos de Santiago de Compostela Eladio Lois

El Parque de Bomberos de Santiago de Compostela ha quedado totalmente inoperativo este domingo por falta de personal, una situación que los propios bomberos califican como “un hecho sin precedentes” desde la creación del servicio en 1921.

Según ha denunciado el colectivo a través de sus redes sociales, la capital gallega —Patrimonio de la Humanidad y centro de peregrinación mundial— ha amanecido sin un servicio operativo de emergencias, quedando “a su suerte vecinos, visitantes y un patrimonio de valor incalculable”.

Denuncia de una “mala gestión prolongada”

Los bomberos compostelanos atribuyen esta situación a una gestión deficiente y prolongada en el tiempo, así como a la “falta de respuesta a las reiteradas peticiones de refuerzo de personal”. Aseguran que nunca antes una ciudad gallega había quedado sin servicio de bomberos operativo, y advierten de las consecuencias que esta carencia puede tener ante una eventual emergencia.

“Detrás de cada aviso que no se puede atender hay personas que confían en nosotros, y bomberos que quieren hacer su trabajo pero no cuentan con los medios ni con los efectivos necesarios”, lamenta el colectivo en su comunicado.

Una situación “crítica” para la seguridad

El cierre temporal del parque por falta de efectivos supone un riesgo evidente para la seguridad ciudadana, ya que Santiago queda sin cobertura directa de bomberos, dependiendo de los parques más próximos en caso de emergencia.

El suceso marca un hito negativo en la historia del servicio, que no se había visto interrumpido en más de un siglo. Los profesionales insisten en que la situación actual es insostenible y reclaman una intervención inmediata del Concello para garantizar la operatividad del cuerpo y la seguridad de la ciudadanía.