Raxoi niega el cierre del parque de bomberos y la Xunta pide avances en su comarcalización

El Concello de Santiago ha negado este lunes que el parque municipal de bomberos se encuentre cerrado y ha atribuido la denuncia de los efectivos a “una medida de presión” en el marco de sus reivindicaciones laborales.

Según explicó la portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, el turno mínimo necesario para garantizar el servicio es de nueve bomberos —dos equipos de cuatro y una persona central—, pero este lunes solo había cuatro efectivos disponibles por una baja médica sobrevenida, lo que habría generado la situación denunciada por los profesionales.

La concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica del Ayuntamiento de Santiago, Míriam Louzao, en rueda de prensa.

Louzao subrayó que el servicio “no está inoperativo” y que lo ocurrido responde a “una confluencia de varias circunstancias”, recordando que el actual ejecutivo ha reforzado la plantilla hasta alcanzar los 56 puestos operativos, tres más que al inicio del mandato, y que está en proceso la cobertura de 12 nuevas plazas, tres de ellas con carácter inmediato.

Refuerzo de plantilla y pago de horas extra

El gobierno local compostelano sostiene que el parque necesitaría al menos 65 bomberos para cubrir con margen los turnos mínimos, y admite que la plantilla actual obliga a recurrir a las horas extra “de forma continuada”.

Louzao recordó que el Concello ha repuesto todas las jubilaciones y ampliado hasta el límite legal los efectivos, además de comprometerse a abonar en noviembre la mayoría de las horas extra acumuladas, cuyo retraso se debió al “gran volumen de trabajo pendiente” y a los tiempos administrativos de verificación del crédito presupuestario.

“No es responsable crear alarma”

La portavoz del gobierno compostelano criticó que los efectivos difundiesen públicamente que el parque estaba cerrado y consideró que se trata de una estrategia sindical:

“No es responsable con la ciudadanía crear alarma diciendo que el parque está cerrado para utilizarlo como medida de presión cuando saben de la complejidad de una situación prolongada en el tiempo”, afirmó.

Louzao recordó que los bomberos reclaman una subida del complemento específico y una mejora en la compensación de las horas extra, demandas que el Concello asegura estar negociando con la concejalía de Personal. Añadió, además, que el actual gobierno ya atendió reivindicaciones históricas, como el ascenso de todos los trabajadores del grupo C2 al C1, lo que supuso “una subida salarial importante”.

La Xunta pide una respuesta sobre la comarcalización

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha instado al Concello de Santiago a “dar una respuesta cuanto antes” sobre la propuesta de comarcalizar el parque de bomberos de la capital gallega, una iniciativa que supondría reorganizar los recursos humanos del servicio.

Rueda recordó que tanto la Xunta como la Diputación de A Coruña ya mostraron su acuerdo con la medida, y lamentó que, “tras meses sin respuesta”, el proyecto siga sin concretarse.

El presidente autonómico explicó que en diversas ocasiones el parque de Santiago tuvo que ser complementado por bomberos de los consorcios provinciales y de Protección Civil, y advirtió que la reorganización comarcal es una vía “necesaria” para garantizar la cobertura del servicio y evitar situaciones como la de este lunes.