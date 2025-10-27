Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O concurso Santiago(é)Tapas regresará entre o 19 de febreiro e o 8 de marzo de 2026

Turismo de Santiago e a Deputación da Coruña impulsan unha nova edición do certame gastronómico, cuxo prazo de inscrición para os locais interesados está aberto ata o 7 de xaneiro

Adriana Quesada
Adriana Quesada
27/10/2025 17:19
imagen de archivo del concurso Santiago(é)Tapas
Unha nova edición de Santiago(é)Tapas animará os bares e restaurantes composteláns a competir polas mellores creacións gastronómicas da cidade
Concello de Santiago

Santiago(é)Tapas voltará do 19 de febreiro ao 8 de marzo de 2026, co xa habitual concurso que promove e organiza Turismo de Santiago, co apoio da Deputación da Coruña.

Segundo sinalan as bases do concurso, "poderán participar todos queles locais de hostelería situados no termo municipal de Santiago de Compostela que o desexen, sempre que estean en posesión das licenzas oportunas e dispoñan de espazo axeitado para consumo no propio local".

Os locais que estén interesados en participar poden facerlo dende hoxe ata o 7 de xaneiro de 2026 cubrindo un formulario online que hai na páxina web oficial do concurso. 

O concurso segue a crecer ano tras ano no número de tapas consumidas, chegando na última edición ás 30.000 e superando nun 25% o número de votos válidos rexistrados polo público. A concelleira  de Turismo, Miriam Louzao, destacou que estes datos avalan a súa celebración por terceiro ano consecutivo no mes de febreiro e reafirman a Santiago(é)Tapas como un evento fundamental para a dinamización do sector en temporada baixa.

Te puede interesar

Ecobosque do Banquete de Conxo

O Concello impulsa un plan de gobernanza cidadá para o Ecobosque do Banquete de Conxo
Redacción
Laguna auditorio de Galicia

Compostela aposta por unha cidade máis verde co proxecto "Entre Sar e Sarela"
Redacción
mons. Francisco José Prieto

El arzobispo de Santiago pide dejar la "polarización" y cooperar en la acogida de menores migrantes
Agencias
A delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, xunto á directora territorial de Medio Rural, Nieves Mancebo, durante a visita a un dos camiños mellorados en Dodro ao abeiro dos plans Marco e Camiña Rural

A Xunta inviste máis de 82.000 euros na mellora de camiños rurais en Dodro
Eladio González Lois