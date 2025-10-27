O concurso Santiago(é)Tapas regresará entre o 19 de febreiro e o 8 de marzo de 2026
Turismo de Santiago e a Deputación da Coruña impulsan unha nova edición do certame gastronómico, cuxo prazo de inscrición para os locais interesados está aberto ata o 7 de xaneiro
Santiago(é)Tapas voltará do 19 de febreiro ao 8 de marzo de 2026, co xa habitual concurso que promove e organiza Turismo de Santiago, co apoio da Deputación da Coruña.
Segundo sinalan as bases do concurso, "poderán participar todos queles locais de hostelería situados no termo municipal de Santiago de Compostela que o desexen, sempre que estean en posesión das licenzas oportunas e dispoñan de espazo axeitado para consumo no propio local".
Os locais que estén interesados en participar poden facerlo dende hoxe ata o 7 de xaneiro de 2026 cubrindo un formulario online que hai na páxina web oficial do concurso.
O concurso segue a crecer ano tras ano no número de tapas consumidas, chegando na última edición ás 30.000 e superando nun 25% o número de votos válidos rexistrados polo público. A concelleira de Turismo, Miriam Louzao, destacou que estes datos avalan a súa celebración por terceiro ano consecutivo no mes de febreiro e reafirman a Santiago(é)Tapas como un evento fundamental para a dinamización do sector en temporada baixa.