O Concello impulsa un plan de gobernanza cidadá para o Ecobosque do Banquete de Conxo
A iniciativa busca implicar á veciñanza na restauración ambiental e na xestión social deste espazo simbólico de Compostela
O Concello de Santiago vai poñer en marcha un plan de gobernanza e participación ligado ao Ecobosque do Banquete de Conxo, co obxectivo de implicar activamente á veciñanza e fomentar a transparencia e a corresponsabilidade nas accións ambientais vinculadas a ese proxecto.
O plan de gobernanza e participación do Ecobosque nace co obxectivo de reforzar a dimensión social do proxecto de restauración ambiental do río Sar ao seu paso polo Banquete de Conxo. A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, explicou que o obxectivo deste proxecto, que está a desenvolver o departamento de Emprego, “é recuperar a riqueza histórica e ambiental da zona e, sobre todo, facelo implicando á veciñanza e ao tecido asociativo”.
Trátase, apuntou, “de que a cidadanía sexa protagonista na toma de decisións e na xestión do espazo, que é a mellor maneira de garantir a súa conservación a longo prazo e de reforzar a importancia do Banquete de Conxo na identidade e na memoria colectiva de Santiago”.
Creación do Consello do Ecobosque
O plan de gobernanza e participación contempla a creación do Consello do Ecobosque, un órgano consultivo que desenvolverá propostas colectivas para a restauración e uso do espazo do Banquete de Conxo. Nel estará representada a veciñanza, pero tamén entidades e persoas expertas de diferentes ámbitos como o patrimonio, o medio ambiente, a educación, o tecido económico ou as entidades sociais.
O Consello recollerá as propostas das diferentes mesas temáticas que se realizarán ao redor do proxecto do Ecobosque. Están previstas cando menos tres: Cultura e Patrimonio; Medio Ambiente e Sustentabilidade; e Inclusión Social.
O plan de gobernanza e participación do Ecobosque contempla tamén a realización de diferentes talleres participativos e enquisas temáticas de percepción cidadá; o deseño de materiais educativos e didácticos dirixidos aos centros escolares, e o impulso de diferentes accións de voluntariado ambiental.