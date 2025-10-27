Noia encarga un informe jurídico tras detectar gastos "injustificables e ilegales" del grupo municipal del PP

El alcalde Francisco Pérez y su equipo anunican medidas legales para esclarecer el uso de fondos públicos durante los mandatos anteriores del PP en Noia Noia Turismo

El Ayuntamiento de Noia ha encargado un análisis jurídico tras conocerse gastos que califica de "injustificables e ilegales" del grupo municipal del Partido Popular.

De ello ha informado en un comunicado este lunes, después de que 'eldiario.es' publicase este fin de semana que el Grupo Municipal del PP de Noia presentó al Ayuntamiento entre los años 2018 y 2024 facturas que se corresponden con gastos en bares y restaurantes, algunas presentadas como reuniones de trabajo y otros como comidas con afiliados y simpatizantes. Unos gastos que fueron objeto de objeciones recurrentes por parte de la Intervención del Consistorio.

El Ayuntamiento de Noia estuvo gobernado en los últimos años por el popular Santiago Freire hasta que una moción de censura debatida el pasado mes de agostó llevó a la Alcaldía al socialista Francisco Pérez, con el apoyo de la Marea, el BNG y el edil no adscrito, Luis Alamancos, miembro del PP hasta el pasado septiembre.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Noia asegura que "verificó esta mañana la veracidad de los hechos" y ha sostiene que se trata de gastos "injustificables y, en algunos casos, directamente ilegales, que incluyen pagos en hoteles, comidas para dos personas y consumiciones sin relación alguna con la actividad institucional o política municipal".

Así las cosas, el gobierno local ha indicado que acaba de contratar una asesoría jurídica externa para evaluar el alcance de estos hechos y determinar los pasos legales y administrativos que procedan, con el objetivo de restituir la transparencia y recuperar los fondos publico utilizados indebidamente.

El nuevo alcalde de Noia, Francisco Pérez, ha señalado que las facturas que se están conociendo "son injustificables". "Hay gastos en hoteles, comidas para dos personas y conceptos que nada tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad pública. No vamos a mirar para otro lado: la ciudadanía merece saber en qué se gastó cada euro del Ayuntamiento", ha afirmado.

Por su parte, el teniente de alcalde, Manolo Seijas, ha señalado que no se trata de "errores menores", sino de prácticas que ponen en cuestión la confianza vecinal. "Todos los informes técnicos señalaban que eran gastos injustificables, y el PP utilizó su posición en el gobierno durante años para escapar al control y a la supervisión del Ayuntamiento", censura.