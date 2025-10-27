Los conselleiros de Sanidade y Economía debatirán en Santiago sobre los polos de excelencia y el PIB gallego

Los conselleiros de Sanidad y Economía, Antonio G. Caamaño y María Jesús Lorenzana Xunta

El Club Financiero de Santiago (CFS) acogerá este miércoles 29 de octubre un nuevo foro centrado en los polos de excelencia y el Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia, en el marco de la conmemoración de su decimoquinto aniversario.

El encuentro contará con la participación de los conselleiros de Sanidade, Antonio G. Caamaño, y de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, además de destacados representantes del ámbito académico y empresarial.

Dos mesas para analizar formación, investigación y competitividad

La jornada se desarrollará en dos mesas de debate. La primera, a las 10.15 horas, estará dedicada a la calidad de la formación y la investigación en Galicia. En ella participarán José Carreira, decano de la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela; Miguel Abelleira, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña; José Fariña, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidade de Vigo; José Ramón González Juanatey, jefe de cardiología del CHUS e investigador en el IDIS; y el conselleiro de Sanidade, Antonio G. Caamaño.

La segunda mesa, prevista para las 12.15 horas, abordará el PIB y la competitividad en Galicia. En ella intervendrán Javier Mayoral, director de M&A e Integraciones de Congalsa; Gerardo García Alvela, director general de Itelsis; Óscar Rodríguez, administrador solidario de Espina & Delfín; Olalla Cuiña, presidenta de Inasus; y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Foro con inscripción previa

El encuentro se celebrará en la sede del Club Financiero de Santiago, que continúa con los actos de su 15.º aniversario.

Debido a la limitación de aforo, la organización recomienda realizar inscripción previa a través del correo electrónico info@clubfinancierodesantiago.com.