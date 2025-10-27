La Xunta acerca la artesanía gallega a las aulas de Santiago a través de demostraciones prácticas

Los escolares compostelanos conocieron de primera mano los valores del trabajo hecho a mano y del diseño sostenible Xunta

La Xunta de Galicia ha iniciado las demostraciones de oficios artesanales en centros educativos dentro del programa Artesanía na Escola, una iniciativa que busca acercar los valores de la artesanía gallega a los más jóvenes y fomentar su conocimiento como una posible profesión de futuro.

La gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitó este lunes el CPR Compañía de María de Santiago de Compostela para asistir a las demostraciones de la zoqueira Elena Ferro y del artesano de percusión tradicional Xosé Manuel Sanín, protagonistas de las dos primeras unidades didácticas de este curso 2025-2026.

La gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro (centro), acompañada por los artesanos Elena Ferro y Xosé Manuel Sanín Xunta

Un programa que une tradición, innovación y educación

El proyecto Artesanía na Escola, impulsado por la Xunta, tiene como objetivo difundir los oficios tradicionales gallegos, poner en valor los productos hechos a mano y transmitir los valores de sostenibilidad, producción local y consumo responsable asociados a la marca Artesanía de Galicia.

A través de unidades didácticas monográficas, los estudiantes aprenden sobre distintos oficios mediante materiales en papel y fichas digitales, así como con encuentros directos con profesionales del sector que comparten sus experiencias y procesos de trabajo.

El programa busca preservar el patrimonio cultural y económico de la artesanía, visibilizar la figura del artesano como creador y transmisor de conocimiento, y favorecer el relevo generacional en un ámbito clave de la identidad gallega.

De los zuecos de Merza a las panderetas compostelanas

La primera unidad del curso está dedicada al oficio de los zoqueiros, representado por Elena Ferro, responsable del taller Eferro en Merza (Vila de Cruces), un negocio familiar activo desde 1915. Premiada con el Premio Nacional de Artesanía en 2019, Ferro ha sabido reinterpretar los tradicionales zuecos de madera como complementos de moda, manteniendo su esencia y adaptándolos con nuevos materiales y diseños.

Febre polas foliadas: por que as pandeiretas seguen marcando o pulso de Galicia? Más información

Durante la mañana, la zoqueira impartió una demostración práctica para dos grupos de sexto de Primaria, mostrando cómo se trabaja la madera y cómo cada pieza se convierte en una creación única.

Por su parte, el artesano compostelano Xosé Manuel Salvado Sanín, del taller Sanín Percusión Tradicional, compartió con alumnos de quinto de Primaria el proceso de elaboración de la pandeireta, uno de los instrumentos más emblemáticos de la música gallega.