Santiago de Compostela

La Iglesia y el sector empresarial debaten en Santiago sobre los desafíos éticos de la Inteligencia Artificial

La Archidiócesis de Santiago y la CEG organizan el seminario "Ética e IA. ¿Cambia o trasciende a la persona?", que se celebrará el 6 y 7 de noviembre en San Martiño Pinario

Agencias
27/10/2025 15:33
Presentación "Ética e IA. ¿Cambia o trasciende a la persona?"
El encuentro combinará conferencias, mesas de diálogo y un concierto con el "Réquiem" de Mozart
CEG

La Archidiócesis de Santiago y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) han lanzado un seminario que abordará los desafíos éticos de la Inteligencia Artificial.

Así lo ha explicado este lunes en una rueda de prensa el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, y el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, donde han detallado que el encuentro, bajo el título "Ética e IA. ¿Cambia o trasciende a la persona?", tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre en Santiago de Compostela.

El foro busca ofrecer un espacio de diálogo entre empresarios, directivos, profesionales y representantes eclesiásticos sobre el impacto de las nuevas tecnologías centrado en los desafíos éticos y humanos que plantea la IA.

La cita acogerá conferencias, mesas redondas y actividades culturales en las que tratarán cómo asegurarse de que la IA sea un motor de desarrollo que respete y potencie lo mejor del ser humano.

De esta forma, el encuentro comenzará en la tarde del jueves, día 6 de noviembre, con una misa del peregrino y un concierto, en la iglesia de San Martiño Pinario, en el que será interpretado "Réquiem" de Mozart.

Lo grueso de la cita tendrá lugar el viernes, día 7 de noviembre, en la Hospedería de San Martiño Pinario que acogerá conferencias, ponencias y debates en las que participará Adela Cortina, Senén Barro, Ulises Cortés, Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, Ricardo Mejía y, entre otros, el arzobispo de Santiago.

