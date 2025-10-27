Fernando Castro Paredes presenta en Numax 'O lanzador de coitelos', Premio Galaxia de Novela 75 Anos
O acto celebrarase o martes 28 de outubro ás 19.00 horas e contará coa participación de Dolores Vilavedra
A libraría NUMAX, en Santiago de Compostela, acollerá o martes 28 de outubro ás 19.00 horas a presentación de O lanzador de coitelos, a obra coa que o escritor Fernando Castro Paredes acadou o Premio Galaxia de Novela 75 Anos, un galardón especial co que a editorial celebra a súa traxectoria.
No acto acompañará ao autor Dolores Vilavedra, conselleira do Consello de Administración de Editorial Galaxia e presidenta do xurado que escolleu a novela gañadora.
Un thriller que vai máis alá do xénero
O lanzador de coitelos comeza cunha premisa tan contundente como chea de ambigüidade: un sicario é contratado para raptar un recoñecido poeta húngaro emigrado a París. Porén, o que semella unha operación limpa dá un xiro inesperado que obriga aos dous protagonistas a enfrontarse ao seu pasado.
A novela parte dos códigos clásicos do thriller para transcender o xénero e converterse nunha reflexión sobre a liberdade, a memoria, o fracaso e a corrupción humanas. A través dunha estrutura “sofisticada e sedutora”, Castro Paredes constrúe un universo de personaxes con identidades duplicadas e antagónicas, que obrigan ao lector a cuestionarse quen é realmente a vítima e quen o verdugo.
O autor
Fernando Castro Paredes (Tapia de Casariego, 1975) é profesor de Ensino Secundario e desenvolve unha intensa actividade no ámbito teatral, tanto profesional como afeccionado. Coordina a agrupación Tuéjele Teatro do IES Fernando Blanco de Cee e forma parte do grupo Farándula Velutina.
Como dramaturgo foi recoñecido con premios como o Rafael Dieste, o Álvaro Cunqueiro e o Roberto Vidal Bolaño. Entre as súas obras destacan A derradeira bala (2018), Papiroflexia (2021), Pallaso, Sincronizadas e Ofelia ou o cabeiro da cóbrega.
No ámbito narrativo publicou Miss Antropía na colección Costa Oeste de Galaxia e, en 2023, recibiu o Premio García Barros por Entomoloxía para misioneiros.