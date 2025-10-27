Exigen explicaciones a la alcaldesa por el cierre temporal del servicio de bomberos de la ciudad

Gonzalo Muíños, en rueda de prensa

El concejal no adscrito del Concello de Santiago, Gonzalo Muíños, ha exigido este lunes la comparecencia inmediata de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, para dar explicaciones sobre la “situación moi grave” vivida durante el fin de semana, cuando el parque de bomberos de la ciudad quedó inoperativo durante 24 horas por falta de personal.

Según explicó Muíños, Santiago contó el sábado con solo seis profesionales y el domingo con tres, lo que hizo imposible atender ninguna salida durante la segunda jornada. “É a primeira vez en máis de cen anos que o parque de bombeiros de Santiago permanece inoperativo por falta de persoal: un feito histórico que ningún goberno responsable pode permitirse”, denunció el edil, que reclama la puesta en marcha de medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del servicio.

Falta de efectivos y apoyo desde otros municipios

El concejal advirtió de que la previsión para el próximo fin de semana es igualmente preocupante, ya que el servicio podría depender de solo cuatro bomberos. “Sería imposible atender calquera incidencia”, apuntó.

Durante el pasado sábado, dos incendios casi simultáneos —uno en un local de hostelería de la Praza de Galicia y otro en un vagón de tren en la estación— tuvieron que ser atendidos por la misma dotación, lo que obligó a solicitar apoyo de los bomberos de Boiro.

Arde la cocina de La Pepita Burger Bar de Santiago Más información

Críticas a la gestión del gobierno local

Las concejalas no adscritas, grupo al que pertenece Muíños, criticaron que 24 horas después de que Santiago quedase sin servicio operativo, el gobierno local aún no haya ofrecido información pública sobre lo sucedido ni sobre las medidas que se prevén adoptar.

Muíños recordó además que el incremento de plantilla estaba incluido en el acuerdo presupuestario firmado con el ejecutivo de Sanmartín, y denunció que siguen sin abonarse las horas extra de bomberos y Policía Local acumuladas desde noviembre de 2024.

“Advertíamos ya el mes pasado que el gobierno local debía más de un año de horas extra que, en este servicio, son fundamentales y casi estructurales para que funcione”, señaló el edil, que asegura que, pese a que el Concello anunció el pago inmediato, “siguen sin cobrar”.