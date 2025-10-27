El PP de Santiago exige responsabilidades tras denunciar que la ciudad solo contaba este lunes con tres bomberos y un policía de patrulla

El Partido Popular de Santiago ha exigido este lunes responsabilidades a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, después de que —según denunció la formación— la ciudad contase únicamente con tres bomberos y un agente de la Policía Local de patrulla durante la jornada.

Los concejales Olaya Otero y José Ramón de la Fuente advirtieron en rueda de prensa de que esta situación deja “sin garantizar la seguridad de los vecinos, visitantes y del patrimonio de la capital gallega” en caso de producirse una emergencia.

“La ciudad estaría desprotegida ante una emergencia”

De la Fuente señaló que el número de bomberos por turno no cubre los mínimos exigidos por el propio Plan de Emergencias Municipal, que establece un ideal de 12 efectivos y un mínimo de 9. “Hoy solo hay tres bomberos y un policía local patrullando”, denunció.

El edil explicó que, si se produjera una incidencia, Santiago tendría que pedir apoyo a los parques de Brión, Boiro, Ordes o Padrón, como ya ocurrió, dijo, el pasado viernes, cuando varias unidades del GES se desplazaron a la capital gallega para sofocar dos incendios simultáneos.

Críticas a la gestión municipal

Otero y De la Fuente responsabilizan de la situación al concejal de Seguridade Cidadá, Xan Duro, y acusan al gobierno local del BNG y Compostela Aberta de “mala gestión generalizada”.

“No hay un solo departamento de este gobierno que funcione como Santiago necesita; Goretti Sanmartín ha perdido el pulso de la gestión de la ciudad”, aseguró De la Fuente, quien añadió que la parálisis y la incapacidad “ya son marca de identidad” del ejecutivo municipal.

Otero, por su parte, cuestionó “hasta cuándo seguirá la alcaldesa respaldando la negligente gestión de Xan Duro” y reclamó “una respuesta inmediata” para resolver lo que calificó como “una situación gravísima”.

Retrasos en el pago de horas extra y falta de personal

Los ediles populares recordaron que el Concello lleva más de un año sin abonar las horas extraordinarias a bomberos y policías locales. “Es irresponsable que se demore el pago a los servicios de emergencia mientras faltan efectivos”, apuntó De la Fuente.

El concejal criticó también la falta de avances en la comarcalización y construcción del nuevo parque de bomberos, anunciada por el gobierno local pero “paralizada desde hace meses”.