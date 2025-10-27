Mi cuenta

Santiago de Compostela

El gobierno local de Arzúa condena el acto vandálico contra la escultura de Juan Vidal, alcalde fusilado

En concreto, la figura apareció en la jornada del domingo pintada con una frase que dice "Gobierno de rojos, época de piojos"

Europa Press
27/10/2025 11:35
La escultura vandalizada
Europa Press

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Arzúa (BNG, A.A. y PSOE) han mostrado su rechazo absoluto y su "profunda preocupación" por el acto vandálico cometido contra la escultura de Juan Vidal, alcalde de la localidad fusilado por la dictadura de Franco en 1936.

Según el gobierno local, se trata de un "ataque fascista en toda regla", "una agresión contra el patrimonio colectivo y contra la memoria democrática que representa la figura de Juan Vidal y otras personas que fueron represaliadas por la dictadura franquista en el municipio y que, según apunta, son "símbolo del compromiso con la libertad y la justicia social".

El gobierno local traslada su apoyo y solidaridad a la familia de Juan Vidal y a la de todas las personas represaliadas en Arzúa. "Arzúa no puede ni va a permanecer callada ante actos que pretenden sembrar el odio y borrar nuestra historia", ha apuntado.

Además, ha informado de que el Ayuntamiento actuará "de inmediato" para restaurar la escultura y poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con el objetivo de que se investigue lo sucedido. "Reafirmamos nuestro compromiso con la memoria democrática, con la convivencia y con una Galicia libre de intolerancia y de olvido", subraya el gobierno local.

